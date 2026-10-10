Търсят пистолета от убийството на Илиян Филипов на дъното на Марица? (Снимки, видео)

Полицаи и водолази претърсват коритото на р. Марица в района на моста на панаира в Пловдив, видя репортер на "24 часа". На този етап няма официална информация какво точно издирват. Предполага се, че се търси оръжието, с което беше убит бизнесменът Илиян Филипов, пише BIRD.BG. На този етап няма официална информация какво точно търсят. Снимка: Никола Михайлов Снимка: Никола Михайлов

В четвъртък вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че оръжието, с което бе застрелян бизнесменът, все още не е намерено. Открити са обаче други оръжия, свързани със задържания за убийството Славчо Мегеров.

Задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава зад решетките. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Пловдивският бизнесмен беше застрелян на 30 септември около 1 ч през нощта. Същият следобед соченият за килър Славчо Мегеров беше арестуван показно на бул. "Черни връх" в София и ескортиран до Пловдив.

Във фаталната нощ Илиян Филипов се прибирал към Марково, където живеел. Приятелката му Людмила Рачева му звъннала и казала, че във входа й е забелязала мъж с маска и пистолет в ръка. Филипов заявил, че веднага се връща. Тя опитала да го откаже, но въпреки това продължили да говорят. Жената предложила да звъннат на 112, но бизнесменът казал, че е близо и разговорът продължил дори, след като слязъл от колата и влязъл в сградата. Осветлението на партера не се включило и той я помолил да излезе на площадката, за да се включат лампите. Извикал асансьора, но вместо жената да види бизнесмена, чула изстрел. Притеснила се, влязла в дома си и взела кухненски нож, след което слязла на първия етаж, за да помогне на пострадалия. Там видяла Илиян Филипов да лежи окървавен. Извикала за помощ и на място излезли съседите.

Мегеров е в ареста, като в четвъртък направи опит да излезе на свобода. В началото на следващата седмица Апелативният съд в Пловдив ще реши дали да го остави за постоянно в следствения арест.