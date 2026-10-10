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Русе е домакин на държавни състезания по шахмат и парабадминтон за хора с увреждания

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Снимка: Община Русе

Общо 25 състезатели от 6 спортни клуба и 6 града се включиха в Държавното първенство по шахмат за хора с увреждания и III кръг от Държавния турнир по парабадминтон, които се провеждат днес в Русе. Организатор на спортните прояви е Спортен клуб „Олимп – спортът е равнопоставен".

Състезанието по шахмат беше открито от председателя на клуба Георги Гаев, който получи поздравителен адрес от кмета на община Русе Пенчо Милков, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

"Спортът развива не само умения, но и увереност, самостоятелност и стремеж към нови постижения. Поздравявам Спортен клуб „Олимп – спортът е равнопоставен" за последователната работа в подкрепа на адаптирания спорт и за създаването на възможности хората с увреждания да участват пълноценно в спортния живот", заяви Великова.

На откриването присъства и председателят на Българската параолимпийска асоциация Илия Лалов. Той пожела успех на участниците и изрази благодарността си към Община Русе за подкрепата към спорта за хора с увреждания.

Първият ход в шахматното първенство беше направен от заместник-кмета Здравка Великова.

В шахматната надпревара участниците са разделени в мъжки и женски категории, съобразно съответните състезателни групи. Контролът на времето е 10 минути на състезател с добавяне на 5 секунди за всеки ход. При три неправилни хода състезателят губи партията.

По-късно днес в Русе ще се проведе и III кръг от Държавния турнир по парабадминтон, който събира състезатели от шестте клуба и шестте града.

Тази година Спортен клуб „Олимп – спортът е равнопоставен" отбелязва 10 години от създаването си. По този повод клубът продължава да разширява общността си и кани нови членове, които желаят да се включат в спортните му дейности.

Снимка: Община Русе

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