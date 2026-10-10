По настояване на пациенти: джипита правят списъци за ваксини за грип в Добрич

Проверка в аптеки в Добрич установи, че противогрипни ваксини няма, но запитвания от граждани има много.

„За ваксини питат и възрастни хора, и родители – за децата си", казват аптекари.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари пациентите с оплаквания от болно гърло, температура, кашлица и др. все още не са много. „Но са достатъчно за този период от годината. С оплаквания са от всички възрасти – деца, млади и на средна възраст хора, възрастни. Оплакванията не са много сериозни, но по-добре е да се прави профилактика отсега", добавят джипитата.

„Пациентите постоянно звънят за питат за ваксини, настояват да се направи списък и искат да знаят кой номер в него са. Пипат и възрастни пациенти, и родители на деца. До момента са се записали около 200 души. През м.г. поставихме ваксини на всички желаещи, дори останаха няколко опаковки. Смятам, че научихме вече хората да ваксинират срещу грип и сега очакваме ваксините да дойдат сравнително навреме, тъй като постоянно се говори за закъснението им.", каза общопрактикуващ лекар.

Според последния бюлетин на Регионалната здравна инспекция в Добрич, през периода 21 -27 септември са регистрирани общо 37 случая на заразни заболявания, от които грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) - 34 случая.Общата заболяемост от грип и ОРЗ за областта през периода е 48,88 % на 10 000 души.Регистрираните ОРЗ по възрастови групи през периода са най-много във възрастовата група 5–14 г. – 14, 8 във възрастовата група 30-64 г., 6 - над 64 г. и 2 – при 0-4 г