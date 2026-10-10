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Бойко Борисов: Предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов Снимка: Георги Палейков

Предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи.

Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук профила си. Думите му са коментар на новината, че американският президент Доналд Тръмп е договорил с Владимир Путин над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това. 

Ето какво още пише Борисов: 

В България на 23 септември 2026 г. правителството на Румен Радев в Народното събрание на Румен Радев, с гласовете на „Прогресивна България" на Румен Радев, отмени забраната за износ на нефтопродукти от България.

Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи.

Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната.

Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители.

Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

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