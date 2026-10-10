ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коул Палмър преподписа с "Челси" до 2034 г.

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23710593 www.24chasa.bg

370 метра тиквеник изядоха в Севлиево на Празника на тиквата

Дима Максимова

[email protected]

1040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимки: Община Севлиево

Рекордно дълга баница с тиква - цели 370 метра, излапаха за минути хилядите гости на Празника на тиквата в Севлиево. Тиквеникът е  приготвен от ученици и кулинарни партньори на общината. След почерпката се състоя и първото по рода си „Голямо тиквено сладкарско предизвикателство" за деца и младежи.

Съботният ден е отреден за Голямото тиквено шоу – кулминацията на фестивала с рекорди, състезания, изложби и грандиозни концерти, казват организаторите. Музикалната част стартира с изпълненията на школата по народно пеене „Шарени цветенца" с ръководител Цветина Маринова и вокална формация Upstream Voices, а специален гост-водещ на събитието е Николаос Цитиридис, който връчва и куп награди.

Шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов, Деница Николова и Венелина Бодурова избраха най-добрите в кулинарната изложба и конкурс „Тиквени изкушения" и конкурса за торти и декоративни бисквитки. Тежката задача се пада на шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов, Деница Николова и Венелина Бодурова.

 Конкурс „Тиква най-най...", забавни игри като „Клекове с тиква" и „Лимбо рок с тиква", както и традиционното хоро по тиквено време вдигат градуса на настроението.

Вечерта ще завърши с мащабен концерт Миро, подгрят от Upstream Voices, а на панаирната естрада ще пее Киара.

Снимки: Община Севлиево
Снимки: Община Севлиево
Снимки: Община Севлиево

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини