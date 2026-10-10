370 метра тиквеник изядоха в Севлиево на Празника на тиквата

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Рекордно дълга баница с тиква - цели 370 метра, излапаха за минути хилядите гости на Празника на тиквата в Севлиево. Тиквеникът е приготвен от ученици и кулинарни партньори на общината. След почерпката се състоя и първото по рода си „Голямо тиквено сладкарско предизвикателство" за деца и младежи.

Съботният ден е отреден за Голямото тиквено шоу – кулминацията на фестивала с рекорди, състезания, изложби и грандиозни концерти, казват организаторите. Музикалната част стартира с изпълненията на школата по народно пеене „Шарени цветенца" с ръководител Цветина Маринова и вокална формация Upstream Voices, а специален гост-водещ на събитието е Николаос Цитиридис, който връчва и куп награди.

Шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов, Деница Николова и Венелина Бодурова избраха най-добрите в кулинарната изложба и конкурс „Тиквени изкушения" и конкурса за торти и декоративни бисквитки. Тежката задача се пада на шеф Виктор Ангелов, шеф Ради Стамболов, Деница Николова и Венелина Бодурова.

Конкурс „Тиква най-най...", забавни игри като „Клекове с тиква" и „Лимбо рок с тиква", както и традиционното хоро по тиквено време вдигат градуса на настроението.

Вечерта ще завърши с мащабен концерт Миро, подгрят от Upstream Voices, а на панаирната естрада ще пее Киара.