ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коул Палмър преподписа с "Челси" до 2034 г.

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23710598 www.24chasa.bg

Незаконно разпространение на интернет телевизия и филми се предлагало в затворена група в приложение

Ваньо Стоилов

[email protected]

1112
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив

Районната прокуратура вТърговище води досъдебно производство за изграждане и поддържане на информационна система с цел препредаване на чужди обекти на авторски права - телевизионни програми и заглания, без да е притежавано необходимото по закон съгласие на носителите на правата, за което е получавана материална облага. Съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

В хода на специализирана операция на служители на ГДБОП при МВР, и на колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград, е установено, че в мобилно приложение за комуникация, в затворена група, се предлага срещу заплащане достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 VOD заглавия и филмови заглавия от платени интернет платформи, които са обекти на авторско право. Администраторът на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставяне в периода от март 2025 г. до момента.

Процесуалните действия по случая продължават под ръководството на прокурор от Районна прокуратура - Търговище. Активно се работи за установяване на авторството на деянието с оглед ангажиране на наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 172а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК. Техниката, намерена на мястото, е иззета.

Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини