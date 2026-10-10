Незаконно разпространение на интернет телевизия и филми се предлагало в затворена група в приложение

Районната прокуратура вТърговище води досъдебно производство за изграждане и поддържане на информационна система с цел препредаване на чужди обекти на авторски права - телевизионни програми и заглания, без да е притежавано необходимото по закон съгласие на носителите на правата, за което е получавана материална облага. Съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

В хода на специализирана операция на служители на ГДБОП при МВР, и на колегите им от териториалните структури в Търговище, Шумен и Разград, е установено, че в мобилно приложение за комуникация, в затворена група, се предлага срещу заплащане достъп до интернет телевизия с над 19 000 телевизионни програми и до каталог с над 97 000 VOD заглавия и филмови заглавия от платени интернет платформи, които са обекти на авторско право. Администраторът на канала не е разполагал с необходимите по закон документи за изрично съгласие от носителите на правата за разпространение на съдържанието. Услугата е предоставяне в периода от март 2025 г. до момента.

Процесуалните действия по случая продължават под ръководството на прокурор от Районна прокуратура - Търговище. Активно се работи за установяване на авторството на деянието с оглед ангажиране на наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 172а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК. Техниката, намерена на мястото, е иззета.