Пробация и условна присъда за крадци на бронзова камбана от гробището в с. Скобелево

Тримата платиха стойността на откраднатата вещ по време на делото

Районният съд в Казанлък одобри споразумение, постигнатото между трима подсъдими, защитника им и представител на прокуратурата, съобщиха от съда. Пред състава подсъдимите признаха вината си за това, че 14.02.2025 г. в село Скобелево, община Павел баня, от гробищния парк, след като предварително се сговорил помежду си, чрез използване на ножовка и лек автомобил, са отнели чужда движима вещ - бронзова църковна камбана с тегло 59,55 кг на стойност 2100 лева (с равностойност 1073,71 евро), като деянието не представлява маловажен случай. Те нарязали откраднатата камбана и я продали на парчета за скрап.

До приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд стойността на откраднатата вещ е заплатена от подсъдимите.

За извършеното престъпление на подсъдимия М. М., на 35 години, съдът наложи наказание пробация със следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от една година и шест месеца с периодичност три пъти седмично; "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от една година и шест месеца и "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 200 /двеста/ часа в рамките на една година.

На подсъдимия Ф. А., на 45 години, е наложено наказание пробация, която включва следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност три пъти седмично; "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от една година и "Безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 100 часа в рамките на една година.

Подсъдимият Р. Г., на 26 години, по силата на споразумението, ще търпи наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение е отложено за срок от три години.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.