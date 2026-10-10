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Русенци превърнаха съпричастността в споделена трапеза

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Снимка: Община Русе

Кметът Пенчо Милков откри днес пред сградата на Община Русе инициативата „Доброто докосва душата", която събра русенци около идеята за споделена трапеза, човешка близост и подкрепа за хората в нужда. За събитието беше приготвена топла храна за близо 1000 души, а основното послание на организаторите беше доброто да се предава нататък чрез конкретни действия и лично отношение към другия, съобщиха от местната управа.

"Доброто не се измерва с това колко си дал, а с това дали си успял да накараш някого да почувства, че не е сам. Понякога една подадена ръка променя повече от хиляди думи, защото връща на човека нещо безценно – усещането, че има място сред другите", заяви кметът.

В рамките на инициативата за смисъла на добротворчеството, личната отговорност и силата на каузите говориха Илиян Илиев – Скури, основател на Фондация „Александър Русев", както и Теодор Цветков и Светослав Захариев – Сисо от Превантивно-информационния център по наркотични вещества в Русе, които са известни със своите благотворителни каузи.

По време на събитието имаше поставена кутия за дарения в подкрепа на фондацията и нейната цел – изграждане на водно-рехабилитационен център за хора с увреждания.

Отец Иван и отец Симеон от храм „Успение Богородично" осветиха храната преди споделянето ѝ. По този начин общата трапеза се превърна в символ на съпричастността и вниманието към хората, които имат нужда от подкрепа.

За доброто настроение се погрижиха Фолклорен танцов клуб „Родолюбец", неформална сборна група „Да тропнем", както и други любители на българския народен танц. Те увлякоха присъстващите в дълги хора.

Инициативата е организирана от приятели и съмишленици, обединени от желанието да направят доброто видимо и преживяно. Посланието им към русенци беше ясно - доброто има смисъл, когато стига до човека – чрез топла храна, добра дума, споделено време или готовност да застанеш зад чужда кауза. Събитието се проведе под наслова "Предай доброто нататък!".

Свещеници благословиха храната за близо 1000 души
Свещеници благословиха храната за близо 1000 души
Свещеници благословиха храната за близо 1000 души

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