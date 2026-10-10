Русенци превърнаха съпричастността в споделена трапеза

Кметът Пенчо Милков откри днес пред сградата на Община Русе инициативата „Доброто докосва душата", която събра русенци около идеята за споделена трапеза, човешка близост и подкрепа за хората в нужда. За събитието беше приготвена топла храна за близо 1000 души, а основното послание на организаторите беше доброто да се предава нататък чрез конкретни действия и лично отношение към другия, съобщиха от местната управа.

"Доброто не се измерва с това колко си дал, а с това дали си успял да накараш някого да почувства, че не е сам. Понякога една подадена ръка променя повече от хиляди думи, защото връща на човека нещо безценно – усещането, че има място сред другите", заяви кметът.

В рамките на инициативата за смисъла на добротворчеството, личната отговорност и силата на каузите говориха Илиян Илиев – Скури, основател на Фондация „Александър Русев", както и Теодор Цветков и Светослав Захариев – Сисо от Превантивно-информационния център по наркотични вещества в Русе, които са известни със своите благотворителни каузи.

По време на събитието имаше поставена кутия за дарения в подкрепа на фондацията и нейната цел – изграждане на водно-рехабилитационен център за хора с увреждания.

Отец Иван и отец Симеон от храм „Успение Богородично" осветиха храната преди споделянето ѝ. По този начин общата трапеза се превърна в символ на съпричастността и вниманието към хората, които имат нужда от подкрепа.

За доброто настроение се погрижиха Фолклорен танцов клуб „Родолюбец", неформална сборна група „Да тропнем", както и други любители на българския народен танц. Те увлякоха присъстващите в дълги хора.

Инициативата е организирана от приятели и съмишленици, обединени от желанието да направят доброто видимо и преживяно. Посланието им към русенци беше ясно - доброто има смисъл, когато стига до човека – чрез топла храна, добра дума, споделено време или готовност да застанеш зад чужда кауза. Събитието се проведе под наслова "Предай доброто нататък!".