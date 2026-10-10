С близо четвърт милион евро преобразиха училищен физкултурен салон в Свищов

Модернизираният физкултурен салон на СУ „Николай Катранов" в Свищов вече е пуснат в експлоатация, след като строително-ремонтните дейности приключиха.

Проектът на стойност 248 117 евро с ДДС бе реализиран със средства от Министерството на образованието и науката, осигурени по искане на кмета на община Свищов Генчо Генчев.

С финала на този мащабен ремонт едно от най-добрите средни училища в област Велико Търново вече разполага със съвременна, безопасна и вдъхновяваща база за спорт и развитие на младите хора, доволни са от местната управа.

В рамките на проекта бяха отстранени дългогодишни проблеми с базата. Старата компрометирана хидроизолация бе изцяло премахната и заменена с нова, което трайно реши проблема с течовете. Изградена е изцяло нова вентилационна система, поставени са модерни радиатори и са подменени силнотоковата и осветителната ел. инсталации. Извършен е ремонт на спортната настилка и са подменени всички амортизирани елементи. Изцяло са подменени ВиК инсталациите, подовите и стенните облицовки в санитарните помещения.

Новата база не само гарантира безопасни и добри условия за провеждане на учебните спортни занимания на стотиците ученици и педагогическия персонал, но и създава отлични предпоставки за високи спортни постижения, извънкласни дейности и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младежите.

След успешния финал на този проект, в СУ „Николай Катранов" предстои реализиране на основен ремонт на класни стаи и помещения, модернизация на оборудването и обзавеждането на училищната сграда. Дейностите ще бъдат реализирани в рамките на втората концепция на община Свищов за „Интегрирана подкрепа за развитието на здравни, социални и образователни услуги".

По втората концепция ще бъдат направени също инвестиции в осъвременяване на сградния фонд на ДГ "Слънчо", като община Свищов продължава да търси възможности и начини за привличане на средства за обновяване и на останалите учебни заведения на своята територия.