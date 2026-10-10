Михаела Доцова откри в Монтана фестивала "Нишката на поколенията" (Снимки)

С емоционално слово председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри първия фестивал на новата областна администрация в Монтана „Нишката на поколенията"

Събитието, ръководено от заместник областният управител Зорница Михайлова в национална носия, обединява регионалния фестивал на народната кухня „Бабина душица" и Алея на книгата на Съюза на младите писатели.

„За мен винаги е радост да бъда в родния си край, когато съм тук, аз съм у дома", отбеляза председателят на парламента.

Михаела Доцова изрази благодарност към областния управител на Монтана Иван Каменов и кмета на града Златко Живков за това, че представят Северозапада като „мило парче земя, което винаги призовава към родното място и че в област Монтана се пазят традициите, съхранили ни през вековете".

Създаването на този фестивал е уникално събитие, защото вплита в себе си две други утвърдени традиции – фестивалът „Бабина душица" и Алея на книгата на младите писатели, подчерта председателят на Народното събрание. „Онова, което от седянка на седянка се е предавало като народна песен, от уста на уста се е разказвало като народна приказка и от майка на дъщеря е предавано като семейна традиция тук се вплита с младия дух и енергия на поетите, писателите и творците, които създават новото", добави тя.

Убедена съм, че тук сред нас се намира един следващия Радичков и си представям как след 20-30 години той ще вземе химикалка и ще напише как едно облаче, наслаждавайки се на шарената черга на есенния Балкан, застава над площада в Монтана и наблюдава, мисли и се превръща в малко вретено, което създава нишката на поколенията", каза прочувствено Доцова.

Тя пожела успех на фестивала и изрази увереност, че той ще се превърне в ежегодно събитие.

Тържествата покрай Паметника на Септемврийското въстание бяха изпъстрени с хора и народни песни.

На откриването на фестивала присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов и народни представители от Монтана, Видин и Враца, Видинският митрополит Пахомий, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, областният управител на Монтана Иван Каменов, кметът на града Златко Живков, представители на местната власт от региона, много жители и гости на Монтана.

Майстор- готвачът Ели Лозанова приготви казан с пилешка чорба и раздаде 300 порции. Краеведът Димитър Церовски, който е издал 6 книги и притежава поднос на Цар Борис Трети приготви богородичен кулак, благословен с икона на Света Дева Мария, пилешки сърца с лук вкусна баница със сирене по стара бабина рецепта и постна лютеница по живовски и добави лимонада с плодовъ ароматъ.

А Павлина изненада гостите с гювеч, приготвен на печка с дърва цяла сутрин, варени кестени и вита баница. Други готвачи почерпиха с „бел муж" и разядки.

Под мотото "Там, където магията среща словото" млади писатели под председателството на народния представител от Прогресивна България в Монтански регион Димитър Петров, показаха поредица от различни книги-детски, посветени на вечната любов, приключенски и раздадоха автографи. Валентина Вълчева представи "MY HELL". Пътят към ада е осеян с добри намерения, „Не искам трупове в хола" и „И будителите били хора", която препраща към предстоящия празник.

На алеята на книгата в Монтана присъстваше и Анна Авиил с книгите „Тя равно на истината" и „Божана" и „Христина". Интересни са и произведенията на Гергана Христова - "На върха на пръстите", „Неродена мома", а пък Дедо Скръц се представи с хумористични „Врачанщини".