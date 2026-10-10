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Съдийка, гледала дело за убийство на майка, ще решава за мярката на 14-годишния

Ваня Драганова

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Съдия Миглена Маркова вече е гледала дело за непълнолетен, убил майка си. Снимка: Никола Михайлов

Миглена Маркова постанови 2 г. условно за Любомир Биларев, който нанесе удари на жената, която го е родила, и тя почина 

Съдия Миглена Маркова, която гледа делото срещу 14-годишния пловдивчанин Любомир Биларев, нанесъл фатални удари на майка си Бистра, ще решава за мярката за неотклонение на задържаното вчера за убийството на родителката си момче на същата възраст. Както "24 часа" вече съобщи, прокуратурата ще поиска от съда утре да постанови "задържане под стража" за арестувания за тежкото престъпление тийнейджър.

От прокуратурата съобщиха, че мотивът за вчерашното убийство е личен, но без подробности. За предишния случай се знае повече - Биларев беше обвинен и впоследствие осъден за причинена по непредпазливост смърт на майка му. На 13 октомври 2024 г.  в дома им в кв. "Коматево" той й причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в коремна травма и разкъсване на черния дроб, от която е последвал фаталният й край. След трагедията бащата на момчето - Красимир Биларев, разказа, че  жена му имала проблем с алкохола  тормозела Любомир. Всеки ден пиела поне бутилка уиски, взимала и антидепресанти. Често била агресивна към сина си, обиждала го, унижавал го и му посягала. На фаталната дата отново го провокирала и Любомир я ударил няколко пъти с голи ръце. 

Присъдата беше 2 години условно с 36 месеца изпитателен срок, периодични срещи с пробационен служител и задължително посещение на лекции за овладяване на гнева и агресията. Тя беше произнесена на 14 юли 2025-а, нямаше жалба и протест и влезе в сила. 

Съдия Миглена Маркова вече е гледала дело за непълнолетен, убил майка си.

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