Бойко Борисов за дизела: Много съм разтревожен, който може, да си зареди гориво (Видео)

КСНС беше срам, заяви лидерът на ГЕРБ

"Ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България, за да има за населението, за фермерите. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнахме тази забрана. И сега като стане дефицит, защото над 500 млн. тона липсват за Европа. Тръмп звъни на Путин да му прати нафта, а ние на кого да звъним? Затова, който може да си зареди, но искам да напомня, че виновниците са "Прогресивна България".

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с фермери. Той коментира цените на горивата на фона на новината от снощи, че Тръмп е договорил с Путин дизел за САЩ.

"Ние с депутатите от Силистра предложихме да падне ДДС-то от 20 на 9%. Вече го направиха в няколко държави", заяви Борисов.

По думите му цените се вдигнали не заради еврото, а заради липсата на контрол върху горивата, които вдигат всичко друго като цени.

"Много съм разтревожен, не случайно снощи си пуснах поста в 1 часа. Тези хора не искат да разберат огромната опасност", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Предлагам Ви да засекретим нашата среща, но може да си пуснете снимка във фейсбук", така Борисов се пошегува с фермерите, намеквайки за секретната визита на Кирило Буданов у нас.

В петък стана ясно, че шефът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски е бил на секретно посещение у нас. Първоначално информацията тръгна от слухове в социалните мрежи, но в петък бе потвърдено, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов си публикува снимка с него във фейсбук. От Външно в отговор на запитвания обясниха, че те не знаят за подобна визита. По-късно през деня от Министерския съвет съобщиха, че по искане на Буданов посещението му е било при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност.

"КСНС беше срам. Толкова неподготвени, никаква информация. Тука един приятел, който разбира от корабоплаване, ми разказа, че е проверил маршрута на този кораб. Той е спрял в Истанбул, в Египет. Дошъл е тук на 16-ия ден и директно си е уцелен. Това обаче на КСНС никой не го споделя", каза той.