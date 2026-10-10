В Световния ден на пощите второкласници от Търговище се учат как се пише ръкописно писмо

Изпратиха плик до Девин, чакат от Ямбол

Ръкописно писмо с лични послания и детски рисунки потегли от Търговище към Девин на 9 октомври, Световния ден на пощата. Негови автори са учениците от 2 г клас на Първо СУ "Св. Седмочисленици", които се включиха в националната ученическа инициатива "Писмо пътува из България", съобщиха от училището.

Преди да изпратят своето послание до учениците от 1а клас на СУ "Христо Ботев" в Девин, учениците се запознаха с начина, по който се оформя пощенски плик, изписва се адресът и се изпраща писмо. Така научиха повече и за работата на пощенските служители.

"Децата са свикнали да общуват с кратки съобщения и емотикони, затова за тях е интересно да напишат истинско писмо, да подберат думите си, да нарисуват нещо за другите и да го изпратят по пощата", споделя Мариана Петкова, учител на класа. децата получиха нагледни указания как да напишат писмото си. Снимка: СУ "Св. Седмочисленици" в Търговище

За второкласниците кореспонденцията продължава. Те очакват писмо от своите връстници от 2 в клас на ОУ "П. Р. Славейков" в Ямбол, което ще им даде възможност да научат нещо повече за други свои връстници от България.

Покрай инициативата възрастни си спомниха, че в тяхното детство беше модерно учениците да пишат пиксма до непознати другарчета от страната и дори от чужбина.