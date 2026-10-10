Подготовката за „Евровизия 2027" обсъдиха кметът на Бургас и зам.-посланикът на Великобритания

Кметът на Бургас Димитър Николов се срещна със заместник-посланика на Великобритания в България Елизабет Чапман, за да обсъдят подготовката за „Евровизия 2027", мерките за сигурност и възможностите за посрещане на международните гости. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Сред основните теми са били туристическият потенциал на региона, транспортната свързаност с Великобритания и културната програма, която ще съпътства музикалното събитие. Очаква се то да привлече десетки хиляди посетители от близо 40 държави. Обсъдена е и целогодишната въздушна връзка между летище Бургас и Лондон–Лутън, както и възможностите за представяне на българските традиции, култура и гостоприемство чрез инициативи на Министерството на туризма. Акцент е поставен и върху културния обмен между участниците и гостите от различните държави.

Бургас и регионът имат значителен опит в посрещането на международни туристи, развита инфраструктура и голям капацитет за настаняване, коментира кметът Димитър Николов. „Ние сме утвърдена туристическа дестинация, в която гостоприемството е част от ежедневието. Хората тук са свикнали да посрещат гости от цял свят и съм убеден, че ще създадем позитивна атмосфера за всички, които пристигнат за Евровизия", каза Николов.

Той отбеляза, Слънчев бряг е сред популярните европейски дестинации за развлечения и нощен живот, а възможностите за настаняване в региона са предимство при организирането на събития с международен мащаб.

По време на срещата е била обсъдена и необходимостта от координация между институциите и осигуряване на подходящи мерки за сигурност, така че гостите да имат комфортен престой.