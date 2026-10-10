Екоинспектори конфискуваха бухал, отглеждан в частен имот в Плевен

Бухал, отглеждан незаконно в частен имот, вече е в зоологическата градина в Ловеч.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен го е конфискувала бухал. Това съобщават от екоинспекцията.

Птицата е била иззета при съвместна проверка с инспектори от Областната дирекция на МВР в Плевен след постъпил сигнал в инспекцията.

Бухалът е отглеждан незаконно и не са представени документи за произход и за придобиването му. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Птицата е активна и във видимо добро здравословно състояние, пише БТА. Настанена е за отглеждане в зоологическа градина в Ловеч до влизане в сила на акта, с който е иззета, и разпореждането с нея по реда на Закона за биологичното разнообразие.

От РИОСВ – Плевен посочват, че бухалът е птица от защитен вид и е забранено умишлено улавяне или убиване на екземпляри, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, увреждане или преместване на гнезда; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и други.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 51,13 до 2556,46 евро, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 255 до 5112,92 евро, посочват от РИОСВ – Плевен.

13 птици от защитени видовеса изпратили екоинспекторите за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Сред тях бяха бели щъркели, кълвачи, папуняк, домашна кукумявка, черношипа ветрушка (керкенез), орел змияр, горска улулица.