Надежда Нейнски: Да наречеш ударите в Черно море „неприемливи“ е странна оценка

Неприемлив може да бъде езикът на едно дете към родителите му, но да наречеш удар в изключителната икономическа зона на България, при който два кораба са ударени, а единият потъва, заедно с целия екипаж, с думата „неприемлив" – е доста странно като оценка. Така коментира в предаването „Офанзива" на NOVA NEWS бившият министър на външните работи Надежда Нейнски декларацията на президента Йотова след КСНС.

Тя каза, че е очаквала на Консултативния съвет да се изработи консенсусна позиция, която да отразява анализ на заплахите за българската национална сигурност.

„Аз във всички случаи щях да извикам във външното министерство руската посланичка и да поискам обяснение за това, което се случва в Черно море", заяви Нейнски. Тя припомни реплика, дошла от руската страна, че търговските кораби не са били легитимна цел на руски атаки. „Тоест руската страна не казва дроновете не са наши, а казва, че търговските кораби не са били легитимна цел. За паралел – президентът на Украйна каза, че не са провеждали военни операции в този регион и, че това няма как да бъде украински дрон", обърна внимание бившият външен министър.

Според Нейнски сигурността в Черно море във всички случаи е въпрос на национален интерес на шестте черноморски държави и допълни, че от тези шест държави, пет са заявили, че искат да има безопасност в корабоплаването и да няма военни действия на територията на Черно море.

„Само преди няколко часа разбрах, че в Маями преговарящият от руска страна Ушаков е казал, че предава посланието на президента Путин, а именно, че той казва, че няма да има мирни преговори преди Украйна да капитулира", заяви тя.

Относно визитата на Кирило Буданов, Нейнски коментира, че по-важният въпрос е дали българският президент е знаела за тази визита, дали е била информирана от службите. „Ако е била информирана – защо отрича, че е имало или защо не е имало такава среща, все пак президентът е върховен главнокомандващ. Ако не се е срещнала президентът Йотова с Буданов, очевидно България говори на два езика и има две различни политики, което е доста странно", посочи Нейнски. Според нея е много важно кой е организирал тази среща и кой я е координирал.

По думите ѝ това, че обществото и съюзниците на България не знаят кой организира тази среща, какво е било обсъждано и дали е имало ангажименти, които са били поемани, е много притеснително.

Нейнски коментира още, че заявката на Ушаков, че няма да има мир преди капитулацията на Украйна, показва не само приемственост с това, което Русия винаги е заявявала относно стратегическите си цели, но поставя и един много сериозен въпрос към президента Йотова и премиера Радев. „Когато говорим за коалиция за мир, за какъв точно мир са те? За руския мир, който предвижда капитулацията на Украйна и промяна на архитектурата на сигурност на Европа, или за друг – демократичен мир", попита бившият външен министър. Тя допълни, че Йотова и Радев трябва публично да заявят това.

България трябва да има активна, а не реактивна външна политика, коментира още Надежда Нейнски.