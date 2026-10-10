Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев се срещнаха със симпатизанти в Раковски

Вярвам в силата на България. Вярвам, че България е страна, която може сама да определя съдбата си. Заедно със силата на всяка българка и всеки българин да градим бъдещето си. Това заяви в Раковски кандидатът за президент Илияна Йотова, която заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев разговаря с граждани.

„Днес няма да говорим за проблемите, които всички знаем. Ще говорим за вярата и силата, какъвто е девизът на Раковски. Това трябва да е девизът и на цяла България “, посочи Йотова. Тази година Раковски чества годишнина от обявяването си за град под мотото „60 години вяра и сила“. „Християнската вяра роди българския народ. Тя носи силата и обединението, благодарение на които ни има като държава вече близо 14 века“, подчерта кандидатът за президент.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се срещнаха със симпатизанти в Раковски.

Илияна Йотова посочи, че България е отдавна в центъра на Европа и не е променяла името си от своето създаване, въпреки че на два пъти изчезва за дълго време от картата на света. „В основата са нашата вярата и добродетелите, които ражда – те ни крепят и се предават през поколенията. Те са нашият морален кодекс, с който се раждаме, в него възпитаваме децата си“, заяви кандидатът за президент.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се срещнаха със симпатизанти в Раковски.

Илияна Йотова посочи, че не е от хората, които говорят за България, че оглавява негативните тенденции. „Аз съм от хората, които вярват във възможностите, таланта и перспективата пред нас, българите“, подчерта тя. Йотова заяви, че България я има благодарение на работещите хора, които всеки ден я градят. „Ако ги няма работещите хора на България, няма да има никакви резултати и институциите губят значение“, посочи кандидатът за президент.