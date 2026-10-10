Гаджев: Трябваше още тази седмица да има консултации в НАТО заради ударите в Черно море

Първоначално властите реагираха добре с операцията по търсене, спасяване и евакуация на единия кораб, но не стана ясно защо толкова бързо приключи търсенето и спасяването на другия кораб. Това коментира в предаването „Офанзива" на NOVA NEWS депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев, член на комисията по отбрана.

„За всички е ясно чии са дроновете, но логично сега управляващите ще търсят някакви останки. Изненадващо е, че Министерството на транспорта каза, че няма да прави дълбоководно проучване на потъналия кораб, въпреки че това е едно от заключенията на КСНС. Дано да го направят и то скоро, а не след една година, за да се види дали има някакви следи на потъналия кораб, особено след като вчера се оказа, че на другия кораб, няма следи от дронове", посочи Гаджев.

Депутатът каза, че България, Румъния и Турция създадоха противоминна морска група именно с цел по-голяма сигурност. „През 2022-2023 година имаше „учения" на Руската федерация в нашата зона за отговорност, които искаха да препречат трафика на кораби в Западното Черноморие. Създавайки тази противоминна морска група, реално успяхме да балансираме и да освободим търговския поток на кораби в тази територия. С повече присъствие и повече използване на средства за ранно предупреждение, включително авиационни способности, може да се сформира един добър механизъм така, че да гарантираме свободното корабоплаване", коментира Христо Гаджев.

Според депутата от ГЕРБ позицията на българската държава, че ако се докаже, че дроновете са руски, щели да пратят нота, „е малко от рода на – не са хубави тези работи, ама да сме живи и здрави". „Това което смятам, че трябваше да се направи е още тази седмица да се задействат консултации в НАТО. Още тази седмица трябваше да има разговори с румънците и с турците за засилване на мерките за ранно предупреждение и за наблюдение в Черно море", посочи Гаджев. Той заяви, че е убеден, че, ако има кораби на НАТО в тези зони, и украинската, и руската страна никога няма да рискуват да изпратят дронове в този район.