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57-годишен преби майка си в Първомай, размина се с глоба от 250 евро

Ваня Драганова

[email protected]

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Съдебната палата в Първомай Снимка: Никола Михайлов

До момента не е осъждан и е освободен от наказателна отговорност

57-годишен мъж от Първомай ще трябва да плати глоба от 250 евро за побой над майка си. На 22 юни т. г. той й нанесъл множество удари и тя била с отоци по главата и охлузвания и кръвонасядания по ръцете и едното рамо. Травмите й са преценени като лека телесна повреда.

Изправен пред Районния съд в Първомай, той признал вината и договорил да бъде освободен от наказателна отговорност и санкциониран само с пари. До момента той не е осъждан. Ще трябва да плати и разноските по делото от 108 евро.

Споразумението вече е със статута на влязла в сила присъда. 

Съдебната палата в Първомай

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