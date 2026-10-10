Велислава Петрова: Какво се е случило, могат да кажат присъствалите на срещата с Буданов

"Какво се е случило на срещата между ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски и премиера Румен Радев могат да кажат присъствалите на срещата", каза министърката на външните работи Велислава Петрова в "Говори сега" по БНТ. Тя допълни, че при всички срещи на представители на кабинета в Киев в Европа има засилени мерки за сигурност, така че не е нетипично, че обществеността не е била информирана:

"Всеки път, когато висши представители на украинското правителство или администрация пътуват в различни европейски страни, това обикновено е свързано с високо ниво на сигурност. Това е факт и тогава, когато украинският президент пътува за Европейски съвет или за други срещи, така че не мисля, че е нетипично, че не е имало широко обявено за всички информации, кога точно той пристига, къде отива и така нататък, но в крайна сметка важното е, че има диалог.", добави Петрова.

По повод атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, първият ни дипломат заяви, че случилото се не е насочено специално срещу страната ни:

"Вижте, фактите около това, което се случи са, че това е ескалация, разширяване на конфликта и в рамките на Черно море, което е по-голям риск за нас самите. Но както стана ясно не става въпрос за част от българска територия или акватория в случая, така че не може да говорим за атака над България, но просто показва, че така се разширяват действията и военните действия, че заплахата е наистина непосредствено до нашите граници", заяви външната ни министърка.