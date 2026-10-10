Ген. Атанасов: Радев и Йотова внимават да не споменават Русия, за да не губят избиратели

"Всичко, което се случва в държавата, е политика. Предстоят президентски избори и тандемът Румен Радев – Илияна Йотова са изключително внимателни да не споменават името на Русия по никакъв повод, защото осезаема част от избирателите им са русофили". Това коментира в предаването „Офанзива" на NOVA NEWS зам.- председателят на Народното събрание ген. Атанас Атанасов.

„Ако излезе категорична информация, че ударът с дронове е операция на руските служби или армия, това може да разколебае избирателите им. Надявам се, че началникът на кабинета на Зеленски е дошъл специално да обясни на премиера Радев, че има комуникация на определено ниво между Украйна и България и че Украйна няма нищо общо с цялата история", заяви Атанасов.

По думите му е странно, че шефът на българското военно разузнаване не се появява в последните месеци – нито на КСНС, нито на парламентарен контрол. Според него българските власти са имали интерес посещението на Кирило Буданов да бъде тайно.

Миналата седмица Министерският съвет със свое постановление прие промяна в структурата на ДАНС, което е изключително важен въпрос, коментира Атанасов. „Концентрират се определени звена на териториален принцип. От 28 регионални звена, сега ще има 5, а останалите ще се превърнат в отдели, които ще докладват на тези 5. Това е в стила на новата социалистическа партия – всичко да се централизира, да се контролира. Тази промяна не е позитивна в никакъв случай", коментира генералът. Според него това преструктуриране е чистка на неудобни служители, основно по линия на икономиката и на енергетиката, защото им нямат доверие.

„Най-фрапиращото е, че се понижава звеното по линия на Русия – от самостоятелна дирекция, става отдел. Това как кореспондира с годишния доклад, който беше приет също от МС, че основната заплаха за българската национална сигурност е дейността на руската агентура в България. Ще бъде намален съставът, подчинението ще бъде съвсем друго и се размива отговорността", категоричен бе Атанасов. Според него това е скандално и е публичен знак на правителството на „навеждане към Русия".

"Основната заплаха за българската национална сигурност днес е войната в Украйна", подчерта ген. Атанасов.