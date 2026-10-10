Тежка катастрофа стана на 23-и км на АМ "Тракия" (Видео)

Тежка катастрофа между джип и лека кола стана на 23-ия км на АМ Тракия в посока София. За това съобщи потребител във Фейсбук групата "Катастрофи в София", като придружи публикацията си с видео от пътния инцидент.

От АПИ потвърдиха за инцидента и информираха, че движението в посока София се осъществява в изпреварващата лента.

От МВР съобщиха за БТА, че една от жените, участвали в инцидента, се е оплакала от болки в гърдите. На място се очаква медицински екип, който да я прегледа, както и да установи състоянието на детето, пътувало с нея в автомобила.