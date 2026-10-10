Мъж от Асеновград призна за кражба на скрап, след 3 дни задигна и джанти

Този път влиза в затвора, ще лежи 6 месеца

3 дни след като призна за кражба на скрап и сключи споразумение с прокуратурата 39-годишен мъж от Асеновград посегна на чуждо имущество отново. На 24 септември т. г. той договорил условна присъда от 6 месеца за изнасянето на медни проводници от фирмена база, а на 27-и същия месец задигнал 4 алуминиеви джанти с монтирани на тях гуми.

Възстановил щетите от 160 евро на собственика на джантите и отново признал за престъплението. Този път обаче присъдата е ефективна и крадецът влиза в затвора за 6 месеца. Новото споразумение е одобрено от Районния съд в Асеновград вчера.