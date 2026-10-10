ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В България - шумни арести за черно тото и нелегалн...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23712027 www.24chasa.bg

Мъж от Асеновград призна за кражба на скрап, след 3 дни задигна и джанти

Ваня Драганова

[email protected]

1812
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Районният съд в Асеновград.

Този път влиза в затвора, ще лежи 6 месеца

3 дни след като призна за кражба на скрап и сключи споразумение с прокуратурата 39-годишен мъж от Асеновград посегна на чуждо имущество отново. На 24 септември т. г. той договорил условна присъда от 6 месеца за изнасянето на медни проводници от фирмена база, а на 27-и същия месец задигнал 4 алуминиеви джанти с монтирани на тях гуми.

Възстановил щетите от 160 евро на собственика на джантите и отново признал за престъплението. Този път обаче присъдата е ефективна и крадецът влиза в затвора за 6 месеца. Новото споразумение е одобрено от Районния съд в Асеновград вчера. 

Районният съд в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини