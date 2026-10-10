С чужда кръв и копия на лични карти отчитали фиктивни пациенти за източените милиони в „Св. Георги“

Служители в отделението по ревматология в пловдивската болница са принтирали копия на личните карти на бивши пациенти и с тях са ги регистрирали отново в болницата. Това е само един от начините за източване на Здравната каса. Това съобщи bTV, като се позова на вътрешен човек в болницата, който твърди, че е бил свидетел как са ставали схемите, с които според прокуратурата са източени 3 милиона евро.

В ранните часове на 5 октомври икономическа полиция влезе в клиниките по ревматология и неврология на Университетската болница „Свети Георги" в Пловдив. След над 6 часа обиски и изземване на документи с белезници бяха отведени 10 души, шестима се сдобиха и с обвинения

Униформените разследват организирана престъпна група, която чрез фалшиви направления и хоспитализации, подмяна на кръвни изследвания и фалшиви изследвания е целяла източване на Здравната каса.

„Имало е случай с изписани пациенти с лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели", споделя Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор и наблюдаващ прокурор.

Според обвинението за глава на групата се сочи проф. д-р Мариела Генева-Попова – началник на клиниката по ревматология, собственик на медицински център и декан на факултет в Медицинския университет в града.

„Поднасям извинение към моите колеги и цялото медицинско съсловие", каза проф. д-р Генева-Попова.

„Идва даден пациент, взима му се кръв и той си тръгва. Той не бива преглеждан, не бива лекуван. За него се изписват медикаменти по програма, които той изобщо не получава", разказа вътрешният човек пред медията.

„Но има случаи, в които кръвните изследвания на пациентите са с променени стойности и за тях е нужно да бъдат извършени контролни изследвания. Но поради факта, че пациентът в момента не е в клиниката, няма как това да се случи. И за тези пациенти биват вземани кръвни проби от други пациенти с добри показатели или някои от работещите в медицинското заведение са давали кръв, за да може тези показатели да дойдат с нормални стойности", посочи той.

Резултатът от подменената проба, освен че източва касата, остава и в здравното досие на пациента. Това може да обърка диагностициране и лечение при следващо негово заболяване, категорични са лекарите.

„На базата на лабораторен резултат може да се направи предположение примерно за нещо – някакво заразно заболяване или някое заболяване онкологично", каза вътрешният човек.

В позиция до bTV ръководството на болница „Свети Георги" съобщава, че няма данни за разменяне на кръвни изследвания, а и няма как да ги докаже.

„Не са постъпвали писмени или други сигнали в тази насока от служители на лечебното заведение. Ако компетентните органи установят такъв тип противоправни деяния, ръководството на болницата ще предприеме и съответните законови мерки спрямо виновните служители", се казва в позицията.

Другият вариант е да лежиш в болницата, без дори да се доближаваш до нея. „Когато един пациент не посети клиниката по какъвто и да е повод, не я посещава, а бива хоспитализиран. Информацията, която се нанася в информационната система на болницата и в частност после е разпределена към информационната система на Здравноосигурителната каса. Тя изцяло е с невярно съдържание", каза вътрешният човек.

При настаняване или изписване от болницата личните карти на всички пациенти са били сканирани. Според разследващите за фиктивно настаняване служителите на клиниката са принтирали на хартия лична карта от тази система и са прекарвали през сканиращото устройство само трите реда със символи на гърба на личната карта, които са необходими за прием на пациент в болницата. Така заблуждават системата и настаняват хора, без дори да са се доближавали до болницата.

„Това са случаи, в които трябва да се запълнят леглата, които са останали по една или друга причина свободни в клиниката, и съответно за тези места биват приемани близки роднини, приятели или хора от персонала на клиниката или на други клиники, дори и от персонала на Медицинския университет", обясни вътрешният човек.

Подобни нарушения трябва да бъдат хванати от проверка – както на институциите, така и вътрешна на самата болница. От 2023 година досега в Клиниката по ревматология са извършени 8 вътрешни проверки, казаха за bTV от болницата.

„При проверките са установени пропуски, основно във водене на медицинската документация и в спазването на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничните пътеки. За тях са наложени финансови санкции на отговорните лекари, включително на началника на клиниката", се казва още в позицията.

За първите 6 месеца на тази година са извършени 5 проверки на РЗОК и НЗОК. Само при една е намерено нарушение, но болницата не посочва в какво е то.