България да бъде страна за завръщане и страна за оставане – за това ще работим с Илияна Йотова, заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев

Кандидатираме се с Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, защото вярваме, че можем да постигнем подем за България. Заедно институциите и със силата и гласа на всяка българка и всеки българин можем да решаваме въпросите на нашия всеки ден. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на срещи с избиратели в Пловдив.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев се срещнаха с избиратели в Пловдив.

България да бъде страна за завръщане и страна за оставане – българите да виждат тук перспектива за развитие. За това ще работим с г-жа Йотова, заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев. Той посочи, че ако бъдат избрани, двамата ще посетят всички университети в страната, за да разговарят с младите хора, които да предложат своите идеи за България, „защото трябва силно да се чува гласът им". Резултатите ще бъдат представени след това в президентската институция.

Илияна Йотова разговаря с избиратели в Пловдив.

Кандидатът за президент изтъкна, че в България може да се прави друг вид политика, а не политика на сглобки, която руши доверието на хората, на шуробаджанащина, на телефонно право, на просперитет за „наши" общини, фирми, хора. „Вярвам, че тази страница е затворена веднъж завинаги. Трудно е да се разплетат всички схеми и съпротивата ще бъде жестока, но ние заедно ще успеем. 9 години работих с Румен Радев, знам, че той е човек на честта и на дълга", изтъкна Илияна Йотова.

Илияна Йотова разговаря с избиратели в Пловдив.

По думите й най-важната задача е да се възстанови държавността, която означава правила и закони, еднакви за всички. Означава не кухи, а добре функциониращи държавни институции. „Без правила винаги ще се обречени на неуспех", посочи Йотова. Тя беше категорична, че държавата трябва да се върне на мястото си и да закриля своите граждани. „Най-голямото богатство на България са нейните хора. Затова е недопустимо в 21 век в страната ни да има толкова големи неравенства, огромни социални и географски дисбаланси", заяви кандидатът за президент.

Илияна Йотова разговаря с избиратели в Пловдив.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев обсъдиха със симпатизанти в Пловдив и основното предизвикателство в световен план – войната в Украйна. Те бяха категорични, че час по-скоро са необходими преговори за мир с активното участие на Европа и силния глас на България. „Вместо да се работи за мир и просперитет, все повече средства се наливат във войната", посочи Йотова. По думите й има консенсус между президентството, правителството и Народното събрание България да има своя суверенна външна политика и политика за мир. „България може да участва в създаването на Коалиция за мир в Украйна, а не в Коалиция на желаещите", подчерта кандидатът за президент.

Илияна Йотова разговаря с избиратели в Пловдив.

Кирил Вълчев акцентира в изказването си върху едно от ключовите правомощия на вицепрезидента – даването на българско гражданство. Той беше категоричен, че необходимо и основно изискване е владеенето на български език. Вълчев сподели идеята връчването на българско гражданство да се случва на официална церемония в президентството.

Във връзка със съхранението на българската култура и духовност зад граница Кирил Вълчев посочи, че ще продължи активната работа на Илияна Йотова в качеството й на вицепрезидент с българите в чужбина. За популяризирането на българската култура и идентичност кандидатът за вицепрезидент открои необходимостта от създаването на Български национален културен институт.