Борис Бонев: Кандидатурата ми за кмет ще се обмисли следващите месеци - мъдро и спокойно

Нормално е като председател на партия, фокусирана в София, аз да съм потенциален кандидат за кмет. Това решение ще се взема в следващите месеци - спокойно, мъдро", каза Борис Бонев, общински съветник и лидер на "Спаси София" пред БиТиВи. По думите му от тролските групи и платени жълти статии съдел, че има сериозно притеснение в някои политически парти.

"Не съм зависим от никого, за нищо, не се притеснявам, защото не съм корумпиран. Когато не можеш да контролираш някой, става твърде неудобен, особено за кмет на София", заяви той.

"Работя добре с общинските съветници от ПП-ДБ. Винаги сме гледали да ги подкрепяме. Реципрочността е нещото, което липсва, но това отдавна вече не ме вълнува. Гледам си нашата къщичка. Имахме национална конференция и си очертахме приоритетите. Червената линия остава корупцията и изпълнението на предизборните обещания, категоричен бе председателят на "Спаси София".

София не е безопасен град за движение на велосипед и няма нужната инфраструктура за колоездачите, коментира Бонев наболелите теми за София.

„Биха могли да ви глобят формално, ако карате колело в парка, но едва ли някой ще го направи, защото е задължение на общината да направи маршрути в парковете за каране на колело. Този казус трябваше да е решен още в първата година на управлението на кмета Васил Терзиев. Беше заложено в програмата му. Ние имаме прекрасна програма за изграждане на алеи, но не сме имали свободата от нас да зависи някоя валоалея да се случи. Подготвили сме проекти, но реализацията никога не е зависела от нас. Правили сме много опити, срещи, но решението никога не е било наше", оплака се Бонев.

Наскоро Столичната община настоя държавата да заложи 12,5 км велоалеи при изграждането на "Околовръстния път". "Самата концепция общината да помоли държавата да направи велоалеи, ми се струва странна и абсурдна. Аз, ако бях на държавата щях да кажа първо да си направите вие обещаните велоалеи, тогава да искате от държавата", категоричен бе Бонев.

По думите му прехвърляне на отговорност, а на липса на средства, е проблема, че няма изградена инфраструктура за колоездачите.