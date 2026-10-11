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171 пожара потушени през изминалото денонощие, 11 лъжливи повиквания

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Общо 171 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като при тях няма пострадали

Общо 171 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като при тях няма пострадали. Пожарникарите са реагирали на 209 сигнала за произшествия, от тях 11 са били лъжливи.

Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. 

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които осем в жилищни сгради; четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки; два – в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са възникнали 153 пожара, от които 103 в сухи треви, горска постеля и храсти; четири – в стърнища; 37 – в отпадъци и др.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства, 23 за оказване на техническа помощ и една за оказване на помощ на пострадал гражданин с използване на алпийски способи.

Общо 171 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, като при тях няма пострадали

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