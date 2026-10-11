Ивайло Мирчев: Българските служби имат данни, че Русия стои зад нападението с дронове

По време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) представители на българските разузнавателни служби са потвърдили пред КСНС, че разполагат с официални данни от партньорска служба на съседна държава, сочещи директно към Москва. Това е и основната работна хипотеза на самите български служби.

Това коментира съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев пред БиТиВи относно дронатаката край България и предположенията кой стои зад нея.

"Единият от плавателните съдове - корабът ABLE, е превозвал зърно. За втория кораб няма точна и потвърдена информация за товара, а лансираните от Бойко Борисов твърдения, че на борда може да са превозвани оръжия или войски, са категорично дефинирани от българските служби за сигурност като спекулация", заяви Мирчев.

По думите му детайлите от инцидента разкриват, че един от корабите е бил атакуван едновременно от два дрона - по вода и от въздуха. Капитанът на български ферибот лично е свидетелствал, че е видял въздушния дрон с характерните делтовидни крила, използвани при апаратите от типа „Шахед". Версиите, че Украйна стои зад удара, са абсолютно нелогични, тъй като Киев няма интерес да потапя кораби, превозващи нейни товари. В Черно море украинските сили атакуват единствено празни руски танкери около Сочи и Крим, като съотношението на нанесените щети е две към едно в полза на Украйна", убеден е той.

По време на КСНС единствено от „Демократична България" са внесли подготвен писмен проект за официална позиция. От ДБ са поискали изпращане на официална нота до Русия и твърди гаранции за сигурността в българската икономическа зона, но това предложение е било отхвърлено. "Правителството се снишава пред руската агресия", смята Мирчев.