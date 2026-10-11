Съдът решава при закрити врати за ареста на 14-годишния, обвинен в убийството на майка си в Пловдив

Принципно не се огласяват лични данни на непълнолетни

Съдия Миглена Маркова решава при закрити врати дали да уважи искането на прокуратурата да остави в ареста 14-годишния, обвинен в убийството на майка си в Пловдив. Заседанието се провежда в единствената зала в съдебната палата, която има вътрешна връзка с арестното помещение, и така тийнейджърът не беше доведен от охраната през коридора. Маркова отказа да пусне журналистите в залата преди началото на заседанието. Принципно не се огласяват лични данни на непълнолетни.

Трупът на 45-годишната жена беше открит в петък преди обяд в кооперация на ул. "Брезовска" в Пловдив. Впоследствие от полицията съобщиха, че 14-годишният й син се е обадил на телефон 112 и е съобщил, че е убил майка си. Той беше задържан за 48 часа като непълнолетен. Съдействал е на разследването. От прокуратурата лаконично обясниха, че мотивът за престъплението е личен, свързан със семейството.

Майката и бащата на момчето са разделени отдавна. Доскоро тийнейджърът живеел с жената в Стара Загора. Преместили се в Пловдив, защото бил записан в едно от добрите училища в града. Няма данни за негово проблемно поведение досега.