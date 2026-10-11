Малолетни с тротинетки в Казанлък стават опасни за пешеходците, засилват контрола

Община Казанлък предлага да се засили контролът в парк „Розариум" и всички пешеходни зони на града чрез съвместни проверки на служители от Общинския инспекторат и представители на Районното управление на МВР – Казанлък. Целта е да се ограничат нарушенията, свързани с опасно управление на електрически тротинетки и велосипеди и да се гарантира безопасността на посетителите, съобщиха от общината.

Предложението е направено след проверка на 1 октомври 2026 г., при която общински служители са установили двама младежи, движещи се с висока скорост с електрически тротинетки из парка.

При опит да бъдат спрени те не се подчинили на разпорежданията на контролните органи и охраната, а отправили обиди и неприлични жестове към тях.

В хода на проверката са предупредени и трима велосипедисти, които се движели извън обозначената велоалея.

Случаят е документиран с видеозаписи от камерите за видеонаблюдение на парка, които ще бъдат предоставени на полицията за установяване на самоличността на лицата и предприемане на действия по компетентност.

От общината предвиждат засилване на контрола в парковите пространства в координация с полицията, за да се гарантира спазването на правилата и безопасността на всички посетители.

Безопасността на посетителите в парковете и спазването на правилата за движение са отговорност на всички. Недопустимо е поведението, което създава риск за останалите граждани и възпрепятства служителите при изпълнение на техните задължения, коментират от общинския пресцентър.