Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Раковски

С тържествено честване Котел отбеляза 45 години от откриването на Пантеона на Георги Стойков Раковски и Музея на котленските възрожденци – един от знаковите мемориални комплекси, изградени по повод националните чествания „1300 години България", съобшиха от общината.

Специални гости на юбилея бяха арх. Стоян Георгиев, проектант на площадното пространство пред Пантеона, и инж. Георги Дедов – бивш кмет на община Котел, който като млад специалист по геодезия е бил командирован на строежа.

Като преки участници и свидетели на изграждането двамата споделиха интересни спомени за мащабната организация, командированите специалисти от целия Сливенски окръг и доставянето на най-качествените строителни материали от цялата страна. Разказите им очертаха картина на строителство, превърнало се във всенародно дело и следено денонощно от най-високо държавно и местно ниво.

Историята на комплекса и неговото значение за Котел и България представиха музейните уредници Иван Пенчев, Мартин Динев и екскурзоводът Детелина Стефанова. Те припомниха основните етапи от създаването му и приноса на проектантите, строителите и творците, участвали в изграждането и оформянето на мемориалния комплекс.

Първата копка е направена през април 1975 г., по време на кметуването на Захари Жечев, а проектът е разработен от „Главпроект" – София, под ръководството на арх. Димитър Кръстев, с главен конструктор инж. Иван Розев. В строителството се включват специалисти и работници от различни места в страната, както и много котленци, положили доброволен бригадирски труд. Експозиционният план на музейната част е подготвен от дългогодишния музеен уредник и изследовател на Котленското възраждане Върбан Върбанов, а художествено-пространственото оформление е дело на колектив от художници, сред които Атанас Нейков.

Архитектурната концепция съчетава монументалната пантеонна част с музейната експозиция в последователен разказ за националното пробуждане и борбите за българска просвета, църковна независимост и политическа свобода. Пътят през комплекса отвежда посетителя до саркофага на Раковски, край който е разположена бронзовата скулптура „Пиета" на Димитър Бойков. Саркофагът е покрит с бронзово знаме и заветните думи на революционера „Свобода или смърт".

На 10 октомври 1981 г. тленните останки на Георги Стойков Раковски са положени в Пантеона – 114 години след смъртта му и 160 години след рождението му. Откриването се превръща в значим момент в историята на Котел и в израз на признателност към един от идеолозите на българското националноосвободително движение.

По повод годишнината кметът на община Котел Коста Каранашев отправи поздравителен адрес до екипа на Исторически музей – Котел. В него беше припомнен приносът на арх. Димитър Кръстев и неговия проектантски колектив за създаването на комплекса, както и ролята на поколенията музейни специалисти за неговото съхраняване и популяризиране.

45 години след откриването си Пантеонът на Георги Стойков Раковски и Музеят на котленските възрожденци продължават да съхраняват паметта за бележитите личности на Котел и техния принос към българската история. А спомените на хората, участвали в изграждането на комплекса, допълват неговата история с човешките усилия, професионализма и общата воля, превърнали го в символ на националната памет.