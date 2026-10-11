Бивш министър не изключи на ударения от дрон кораб да е имало боеприпаси и дори войници

Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава да се случва, защото има война наблизо. Чии са дроновете – на руснаците ли, на украинците ли, на трета страна ли, не е ясно, но е ясно едно, че има агресор, има война и всичко това е следствие от тази война. Това каза експертът по отбрана и сигурност и бивш министър Валентин Радев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Той коментира ударените във вторник от дронове два кораба в изключителната икономическа зона на България. Единият потъна и екипажът му от 10 души е в неизвестност, а моряците от втория бяха спасени във Варна. Заради случая президентът Илияна Йотова свика Консултативния съвет по национална сигурност, но и след него не стана ясно откъде са дроновете. Държавата първо ще провери, а след това ще обяви, реши КСНС. Но след заседанието премиерът Румен Радев за първи път допусна, че дроновете може да са руски, въпреки това трябвали доказателства.

Валентин Радев е категоричен, че с помощта на нашите съюзници трябва да се изясни откъде идва атаката. Това беше казано и на Консултативния съвет по национална сигурност.

"Това че при възникналия пожар на кораба дрона го няма, е нормално, все пак там има пожар. Там е имало някакъв взрив, дронът е ударил, взривил се е, пожарът го е изпепелил. Дроновете са или пластмасови, или дървени, може да има и метал по него, но всичко в един пожар, какъвто видяхме там, следите от него по-скоро, е възможно да не е останало абсолютно нищо от този неголям дрон, сравнен с размерите на пожара, на мястото, където се е случило това, частите от кораба", коментира Радев възникналия на кораба пожар и липсата на останки от дрон.

"Това, че няма части, за мен е обяснимо. Очевидно средството е такова, че най-малкото трябва да носи взрив, говоря за първия кораб, който е потънал, който да е не по-малко от 100 кг конвенционално взривно вещество – тротилов еквивалент. Не по-малко – 100, 150, 200, че и повече килограма, за да се случи това да разцепи буквално този кораб, както казаха експертите по морско право. Така, че такова средство трябва да се търси. И този сателит, и разбира се съюзните сателити, от нашата съюзни държави от НАТО и от ЕС, трябва да потърсим такава информация, да се види какво е движението на други средства, включително и на подводници, защото ако е торпедо, може да е изстреляно от подводница", допълни той.

Валентин Радев не изключи възможността на кораба да е имало боеприпаси. Обясни, че това е възможна хипотеза. Допусна и да е имало войници.

Той смята, че по време на посещението на началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов у нас, премиерът Румен Радев го е попитал за инцидента в Черно море. На мнение е, че информация едва ли ще бъде оповестена в момента, предвид предизборната ситуация, но на по-късен етап данните ще станат публични.

По думите му в ситуацията с корабите не е трябвало да поискаме консултации по член 4 на НАТО, защото териториалната цялост не е нарушена, не е нарушена политическа зависимост и третото е сигурността."Ако говорим само за сигурността, питам се аз каква сигурност е нарушена толкова, като в изключителната икономическа зона има кораби, които не са наша собственост – екипажът не е наш, стоката не е наша, не пътуват до наши пристанища", каза още Радев.

Той е категоричен обаче, че на КСНС е трябвало да бъде взето решение да бъде повикана посланичката на Русия и да поискат обяснения от нея. "Това не беше направено. Според мен това е грешка. Ако трябва да беше повикана и украинската посланичка, но на първо място би трябвало правителството да извика Митрофанова. Не го направи. Никога не спомена и думата "агресор", добави бившият министър.