Шефът на "Киберпрестъпност" в ГДБОП: Получени са имейли със заплахи към Демерджиев

Получени са имейли със заплахи към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Това обяви старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП, в ефира на "Нова тв" по повод вълната от имейли за предстоящи атентати, разпратени до училища, детски градини, летища и др.

"Към момента не можем да конкретизираме дали зад тези имейли стои един човек. Например в петък, в последното съобщение, което беше разпратено до стотици български институции, беше споменато името на министъра на вътрешните работи. Та и той е получил заплаха, в същия контекст - че ще бъде наранен", заяви Димитров.

"Не мога да коментирам дали това се прави, за да бъде компроментиран вътрешният министър. Но предвид това, че само ден и половина назад във времето беше споменато неговото име, може и да има подобно нещо. В контекста на предстоящите избори тези имейли може да имат изключително неблагоприятно влияние, но въпреки това ние предприемаме действия с нашите международни партньри, използваме и частна инфраструктура и си сътрудничим с международни ИТ компании."

Владимир Димитров призова при получаване на подобни имейли ръководителите на съответните учреждения да четат внимателно текста - дали става въпрос за обща заплаха, или конкретно за учреждението. След това да уведомят полицията и чак тогава евентуално да извеждат хората извън сградата.

"Работим по няколко версии. Тези имейли се ипращат от компрометирани имейли - хакнати, и са на практика от целия свят. Използват се и методи за анонимизирани, но сме във взаимодействие с нашите партньори - каза още Димитров. - Дали поръчителят е от България не може да се каже, но работим и по тази версия. Определено е индикатор това, че атаката е насочена към вътрешния министърно и към държавата, като цяло, и към институциите."

Според шефа на "Киберпрестъпност" засега няма тенденции за атакуване на институции, които имат връзка с изборния процес.

"Надяваме се и да няма. Въпреки това сме се подготвили, изготвени са планове, в които участват не само МВР, но и ДАНС и другите разузнавателни агенции. Така че около изборите ще дежурим", каза Димитров.