Борисов: Какво стана с "щастливата" кошница? Звучи ми като луканка от щастливи прасета (Видео)

Премиерът е хумор, сатира и забава - това е управлението, но през цялото време дългът расте

Няма сфера, в която да кажете, че държавата е по-добре. Освен, че 5-6 министри вчера ходиха на крос да се разтичат

Спрете износа на гориво, намалете ДДС докато е кризата, призова Борисов

На КСНС идват служби, които ни говорят как пада първия сняг. Всички един по един започваме да обясняваме какво е искал да каже поетът, а те не са разследвали нищо, коментира той атаката в икономическата зона на България в Черно море от 6 октомври

Какво стана с "щастливата кошница" (има предвид инициативата на правителството "Кошница с грижа" - б.р.)? Точно ми звучи като луканка от щастливи прасета, нали имаше такава реклама. Щастливи кокошки, весели прасета - шунка. Много били весели като станали на кренвирши. Точно като жабата, както седи във водата, не разбират, че вече са сварени. Следващите, които ще дойдат, не знам как ще се оправят с 10 млрд. дълг, а те скоро ще дойдат. Държавата върви в дългова спирала, гръцкия сценарии и за разлика от Радев, не му пожелавам властта. Той направи вече толкова бели.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Силистра за среща с младежите от академията "Новите умове". Вчера той се срещна с партийните структури в областта.

"Те стават за смях, то всеки ден има нещо. На третия ден забравяте това, което е било преди 3 дни, защото идва ново. Свръхконфиденциална среща с шефа на кабинета на Зеленски - не знае никой за нея, се явява във фейсбук, като знае Цветанов - знае цялата държава, не може да не се похвали. Наша стока, наша пакост. Но не знам Радев какво казва на неговите хора - как от свръхсекретност, за да не се разлютят проруските, изведнъж, както заявяваше, че със Зеленски не се е чувал и може да си дрънка каквото си иска, после се среща с шефа на кабинета му", коментира той срещата на премиера с шефа на президентския кабинет на Украйна Кирило Буданов, за чието посещение в България първо се разбра от пост във фейсбук на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.

"Премиерът е хумор, сатира и забава - това е управлението, но през цялото време дългът расте. Няма добра новина: това да се развалят преговорите в Маями, е най-лошото, което очаквах. Европа се тресе, нищо хубаво не я очаква, а с това - и България. А ние сме оазис - благодарение на ГЕРБ нямаше мигрантска криза, най-финансово дисциплинирани сме, имаме нафта, бензин, "Балкански поток". Аз казах, че където тече газ, бомби няма. Ние направихме най-добрата газопреносна мрежа в Източна Европа и докато работи, няма да има руски атаки над България", заяви Борисов.

"Правя го с най-добри чувства, макар че непоискана подкрепа и добро не се прави. Още миналия септември предупредих, че дефицита в света ще бъде на дизелово гориво. Неслучайно бяхме забранили износа, за да може да се произведе и съхрани това ценно гориво, което с всеки изминал месец става по-ценно. За да се стигне до там Тръмп да иска нафта от Путин за земеделците и животновъдите му, може да си представите под какъв натиск са самите САЩ. Горивото, което Русия ще им даде, ще им стигне за 12 дни. Дефицитът ще става още по-голям. И ако Тръмп може да се обади и да поиска от Путин, Европа от кого ще поиска", запита Борисов.

"При такава криза не виждам друго решение, освен рафинериите да не са не печалба и нафтата да не се изнася. Да се съхрани в Държавния резерв - това ще има пазар след няколко месеца, когато и Европа ще има повече нужда. Но те бързат и искат да я продадат. Ние сме в земеделски район, в момента цял свят сее - горивото е основното в тракторите и механизацията, която върви. Тук изпуснаха цените, на какъв език още да им кажа - ако от партийна гледна точка тяхното дънене е добре за ГЕРБ, но не е добре за хората", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

"С тези цени им взимат парите от джоба, при положение, че от рафинерията ми казват, че могат да произвеждат повече и имат свръхпроизводство. Не ги познавам министрите - някакъв Пулев бил казал, че много трудно, на Хърватия вече им разрешиха - кое е трудно. При нас направихме НАП от приходна, разплащателна агенция и плащахме на фирмите. Тогава някой питаше ли ме за дефицит, акцизи, ДДС-та? "Прогресивна България" са царе на оправданията. При Царя бяха царе на мълчанието, тези са на оправданието. Кое ви е трудно - това значи с 40 цента по-евтина нафта и бензин. Спрете ненужните пътешествия до незнайно къде с правителствения самолет", коментира той.

"Дайте на хората, не им взимайте от джобовете. Сега отива на 3 евро бензинът, било им трудно. Не им е трудно, просто не искат, защото генерират печалби от това. Имам принципи и съм го доказал през годините - като изберат ГЕРБ и има недоволство от нещо, подаваме оставка и отиваме на избори. И хората решават. Сега избраха "Прогресивна България" и какво? Няма сфера, в която да кажете, че държавата е по-добре. Освен, че 5-6 министри вчера ходиха на крос да се разтичат", заяви Борисов. И бе категоричен, че партията му винаги предлага решения.

"Спрете износа, намалете ДДС докато е кризата, ние го направихме при Ковид за ресторантьори и прочее, след това ще се възстанови. Ние знаем как, имаме воля и видими резултати", допълни той.

"Тази война нанася тежки щети в цял свят, както и войната в Ормузкия проток и Близкия изток. На фона на това цяла Европа - представяте ли си при протестите в България, да пребиват като във Франция хората? А това е демокрация, от която сме се учили, която ни е давана за пример. Като кучета ги бият. Ние никога не сме си го позволявали това - за 1-2 ударени правителства падат. Нашата програма е ясна - махаме тия данъци, защото освен, че не подпомагат изкупните цени, не правят нищо. От другата страна - пълен провал на туризма това лято. Строителството - пълна стагнация, хората не купуват и пазарът е замразен. Ще останат жилища на груб строеж и предприемчивите ще бъдат фалирани. Едно време помня, когато се развеждаха хора, запазваха по 1 апартамент всеки. В момента се връща най-тежкият комунизъм, хората вече го усещат", заяви Борисов.

"На КСНС идват служби, които ни говорят как пада първия сняг. Всички един по един започваме да обясняваме какво е искал да каже поетът, а те не са разследвали нищо. Само Радев казваше неща, които здравата логика подсказват, но бе забравил, че вече не е на стола на Йотова. Тоя кораб е спирал в Истанбул, но го научаваме от медиите, не от службите. Гледах преразкази на новините, това беше КСНС на службите. Какво е правил 15 дни в Истанбул, има много въпросителни. И нашият кораб е видял дроновете, минали са покрай българския кораб, но не са целили него. Никой не ще да каже, че Русия е агресорът. 5 часа се въртяха, въртяха. Отговорът е елементарен, не искат да кажат, че Русия е агресор. С това ни занимаваха, и след това почват конспирациите по медиите. Но те не са виновни, ние нямаме отговор на тия въпроси - има комуникация на тия моряци, това се знае. Но службите, нищо не казват", коментира той случаят с двата ударени от дронове кораби в извънредната икономическа зона на България на 6 октомври. Все още не е ясно чии са били дроновете, след като в петък военни направиха оглед на "Ейбъл" - останалият на вода, но опожарен кораб, чийто екипаж бе спасен след атаката. Очаква се да бъде направен и оглед на потъналия "Алфа Ватан" с подводен дрон, за да бъдат открити следи и останки от атакувалите дронове.

"Новите" са от 18 до 40-45 години, защото ГЕРБ като дясна, консервативна партия толерира, работи и избутва напред знаещите и можещите. Предприемчивите българи, които носят БВП и благодарение, на които държавата върви напред и не чакат тя да им помогне. Имат заводи, фабрики, цехове, магазини, фитнеси. Тези хора - това е дясната партия. Такива хора събираме, затова всички данъци, които в момента Радев наложи, ще ги премахнем, както досега държахме най-ниските данъци. Сега сме за "Гинес" - икономиката продължава да расте, благодарение на хората, които работят, разбира се", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Единствените сме, които се справиха с дефицитите през годините, бяхме на излишък. Това не са обещания - казваме, че ще се върнем в добрите времена, когато няма да се пречи на предприемачите, както в момента", допълни той.