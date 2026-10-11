Обмислено било решението 14-годишният да убие майка си в Пловдив (Видео)

При пълна секретност Окръжният съд остави момчето зад решетките, съдия Миглена Маркова прочете определението при закрити врати

Аз не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието.

Това заяви прокурор Гинка Лазарова, след като Окръжният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка “задържане под стража” спрямо 14-годишният тийнейджър от Стара Загора, обвинен в убийството на майка си в пловдивския кв. “Кършияка”. Решението беше взето при пълна секретност, като дори по принцип публичното определение на съдия Миглена Маркова беше прочетено при закрити врати.

Убийството стана в малките часове на 9 октомври. Според обвинението детето намушкало многократно 45-годишната жена с нож, в резултат на което тя починала. Няма данни да е извършвало предишни противообществени прояви. Двамата дошли в Пловдив преди около месец и се нанесли в апартамент под наем, след като момчето било прието в едно от добрите училища в града. Преди това живяло в Стара Загора с баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години.

“Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, защото те не са много приятни и възпитателни за останалите. Днес е неделя, бих искала да кажа - приберете се вкъщи, поговорете си с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се и на родителите си и поговорете с тях“, призова прокурор Лазарова.

Тя посочи, че точната причина за убийството "не е много ясна" все още, тъй като са минали само 48 часа от деянието. Затова трябвало да се общува с децата, за да са ясни проблемите им. "Да се усети някаква топлина от родителите и да им се казва от време на време, че са желани и че са обичани", добави прокурорката.

Лазарова каза още, че според съда може да се направи обосновано предположение за вината на момчето, както и е установен риск то да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснато на свобода. "Вчера, когато беше повдигнато обвинението, обвиняемият не е давал обяснения. Днес спомена за някои обстоятелства по деянието, които по-късно може би ще се запознаете с тях", обясни прокурорката.