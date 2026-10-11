ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ разследват 5 телевизии заради отказа им да отр...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23713393 www.24chasa.bg

Обмислено било решението 14-годишният да убие майка си в Пловдив (Видео)

Никола Михайлов

[email protected]

9760
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокурор Гинка Лазарова. Снимка: Никола Михайлов

При пълна секретност Окръжният съд остави момчето зад решетките, съдия Миглена Маркова прочете определението при закрити врати

Аз не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието. 

Това заяви прокурор Гинка Лазарова, след като Окръжният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка “задържане под стража” спрямо 14-годишният тийнейджър от Стара Загора, обвинен в убийството на майка си в пловдивския кв. “Кършияка”. Решението беше взето при пълна секретност, като дори по принцип публичното определение на съдия Миглена Маркова беше прочетено при закрити врати. 

Убийството стана в малките часове на 9 октомври. Според обвинението детето намушкало многократно 45-годишната жена с нож, в резултат на което тя починала. Няма данни да е извършвало предишни противообществени прояви. Двамата дошли в Пловдив преди около месец и се нанесли в апартамент под наем, след като момчето било прието в едно от добрите училища в града. Преди това живяло в Стара Загора с баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години. 

“Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, защото те не са много приятни и възпитателни за останалите. Днес е неделя, бих искала да кажа - приберете се вкъщи, поговорете си с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се и на родителите си и поговорете с тях“, призова прокурор Лазарова. 

Тя посочи, че точната причина за убийството "не е много ясна" все още, тъй като са минали само 48 часа от деянието. Затова трябвало да се общува с децата, за да са ясни проблемите им. "Да се усети някаква топлина от родителите и да им се казва от време на време, че са желани и че са обичани", добави прокурорката.

Лазарова каза още, че според съда може да се направи обосновано предположение за вината на момчето, както и е установен риск то да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснато на свобода. "Вчера, когато беше повдигнато обвинението, обвиняемият не е давал обяснения. Днес спомена за някои обстоятелства по деянието, които по-късно може би ще се запознаете с тях", обясни прокурорката.

Прокурор Гинка Лазарова.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини