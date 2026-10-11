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Трима загинали в катастрофи за денонощие, 36 са ранени

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Трима души са загинали, а 36 са ранени при 27 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, сочат данните на МВР, публикувани на интернет страницата на министерството.

В София са регистрирани две тежки катастрофи, при които няма загинали, а двама души са ранени. Леките пътнотранспортни произшествия са 24.

От началото на октомври в страната са регистрирани 229 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали, при които са загинали 22 души, а 292 са ранени.

От началото на годината при катастрофи в страната са загинали 390 души, а 6692 са ранени. Регистрираните пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали са 5393.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г., когато те са били 336, през тази година се отчита увеличение с 54 загинали участници в движението по пътищата.

Полиция. СНИМКА: Архив

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