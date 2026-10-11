33-годишен мъж почина след масово сбиване в с. Тетово

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Полицията разследва инцидент в русенското село Тетово, при който е починал 33-годишен мъж, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Случаят е от нощта. Около 1:20 часа на тел. 112 е постъпил сигнал за сбиване между много хора в центъра на село Тетово, където по това време е имало празник. По първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При пристигането им било установено, че един от участниците в сбиването - 33-годишен мъж, е починал.

При разследването са арестувани двама мъже - на 23 и на 26 години. Изяснява се съпричастността им към инцидента.

Малчева обясни, че са разпитани много свидетели, извършени са огледи и действията по събиране и проверка на доказателства продължават.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Русе.