Старите кметове посрещат със стари проблеми новата власт на годишната среща в "Албена"

Тя се провежда от 11 до 13 октомври в черноморския курорт

"Над 10 пъти съм отправял приветствия на годишната среща на Националното сдружение на общините в Република България, тъй като традициоцинен домакин стана курортът „Албена", пресмята преди поредната годишна среща на местните власти кметът на община Балчик Николай Ангелов.

"В тези приветствия обаче винаги съм се опитвал да поставям и определен проблем на общините. Все още обмислям какъв ще е акцентът в изказването ми на тазгодишната среща", добави той.

"Някои от проблемите, които съм поставял, са се решавали – например преди четири-пет години поставих въпроса за заплатите в общинските администрации, защото не можем да задържаме кадри, и той се реши. От такива срещи има смисъл. В момента най-големият проблем пред общините, който трябва да се реши до края на годината, са неразплатените средства по проектите на общините, които се изпълняват с финансиране от държавният бюджет", уточни Ангелов.

"Проблем пред общините е разликата в цените в проектите, които изпълняват през последните години. Когато сме кандадатствали, стойностите са били едни, сега са други. Трябва да има възможност за анексиране, защото дофинансирането не е по възможностите на общинските бюджети. Става дума за проекти, които се изпълняват в момента. Имаме проблем и с дофинансиране на проекти, които общината е спечелила и по Програмата за развитие на селските райони", заиви кметът на община Шабла Мариян Жечев.

"Годишната среща е полезна за директни контакти с централната власт, за обмяна на добри практики, особено това, което предстои за новия начин на плащане в сметосъбирането и сметоизваването", добави той.

"Националното сдружение на общините в България не решава единични проблеми, а се фокусира върху проблемите, които са общи за общините в цялата страна. Предполагам, че сдружението ще постави отново проблема на проблемите на общините – финансовата им децентрализация. Друг общ проблем е довършването на общинските проекти. Някои от проектите, започнали през 2023-2024 г, са все още недовършени, други са довършени.Трябва да се начертае пътят как и по какъв начин ще бъдат завършени", каза кметът на Добрич Йордан Йорданов.

"Ръководството на сдружението е оторизирано от общините-членове, да провежда преговори с властта. Очаквам конструктивен диалог", добави той.

От 11 до 13 октомври в lкурорта "Албена" Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ организира Годишната среща на местните власти – най-големия национален форум за местни политики, управление и развитие. В продължение на три дни представители на българските общини, централната власт, Народното събрание, бизнеса и международни партньори ще обменят практически опит, ще обсъждат необходимите реформи и ще очертаят общи решения за предизвикателствата пред местното самоуправление.

Тази година се отбелязват 30 години от създаването на НСОРБ и 20 години от учредяването на НСОРБ-Актив. Програмата поставя във фокуса конкретни теми, които пряко определят качеството на живот в местните общности: дигиталната трансформация и киберсигурността, благосъстоянието на децата и семействата, новият модел на такса битови отпадъци, качеството и финансирането на общинските инвестиции, участието на общините в управлението на образованието и подготовката за климатични рискове и бедствия.

На 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление, пленарната сесия „Хоризонти 2030: общините за европейския път на България" ще събере местната и централната власт за стратегически разговор за финансовата децентрализация, Бюджет 2027, устойчивото финансиране на общинските инвестиции, индустриалното развитие и участието на общините в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Ще бъдат връчени и традиционните годишни награди в различни категории. Годишната среща ще предложи и пространство за представяне на работещи решения. Общинското ЕКСПО и Зоната за иновации ще срещнат общините с технологии, продукти и практически модели в областта на дигитализацията, инфраструктурата, околната среда, енергийната ефективност, транспорта и публичните услуги.

Финалът на срещата ще бъде посветен на една от най-важните теми за местните общности – превенцията на бедствия, климатичната адаптация и възстановяването. Международният форум на 13 октомври ще представи европейски и световни решения и практически уроци от общини, изправени пред реални бедствия и климатични рискове.