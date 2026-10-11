Кораби в Черно море плават към Русия с GPS заглушители

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Турция предупреди за нерегламентирано използване на GPS заглушители на борда на търговски кораби в териториалните ѝ води и призова устройствата незабавно да бъдат изключени. Анкара посочва, че смущенията в навигационните сигнали създават рискове както за корабоплаването, така и за въздухоплаването.

Използването на тези устройства причинява негативни последствия за корабоплаването и въздухоплаването. Устройствата за заглушаване трябва незабавно да бъдат спрени от употреба", гласи съобщението, съобщава Maritime.bg.

В съобщението се предупреждава и за възможни санкции срещу екипажите на плавателни съдове, на борда на които са открити подобни устройства. По информация на представителя на Maritime.bg в Истанбул става дума за търговски кораби, преминаващи през териториалните води на Турция на път към Руската федерация.

Тези средства са използвани срещу потенциални атаки с морски дронове и БПЛА.