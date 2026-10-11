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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23713694 www.24chasa.bg

Кораби в Черно море плават към Русия с GPS заглушители

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Търговски кораб плават в Черно море със средства за GPS заглушаване Снимка: Pixabay

Турция предупреди за нерегламентирано използване на GPS заглушители на борда на търговски кораби в териториалните ѝ води и призова устройствата незабавно да бъдат изключени. Анкара посочва, че смущенията в навигационните сигнали създават рискове както за корабоплаването, така и за въздухоплаването.

Използването на тези устройства причинява негативни последствия за корабоплаването и въздухоплаването. Устройствата за заглушаване трябва незабавно да бъдат спрени от употреба", гласи съобщението, съобщава Maritime.bg.   

В съобщението се предупреждава и за възможни санкции срещу екипажите на плавателни съдове, на борда на които са открити подобни устройства. По информация на представителя на Maritime.bg в Истанбул става дума за търговски кораби, преминаващи през териториалните води на Турция на път към Руската федерация.

Тези средства са използвани срещу потенциални атаки с морски дронове и БПЛА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Търговски кораб плават в Черно море със средства за GPS заглушаване Снимка: Pixabay

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