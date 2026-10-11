Вицепремиерът Пулев заминава на посещение в САЩ начело на българска бизнес делегация

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Целта е развитие на партньорството в стратегически и високотехнологични сектори

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще води българска бизнес делегация в САЩ в рамките на третата бизнес мисия „Отбрана и сигурност" на Американската търговска камара в България, съобщават от пресцентъра на министерството.

Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори.

В делегацията ще се включат 30 представители на бизнеса от 20 компании.

В рамките на визитата вицепремиерът Александър Пулев ще проведе срещи със заместник-държавния секретар на САЩ по икономически политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, сред които Lockheed Martin, SpaceX, Boeing Defense, Space&Security и др.

Вицепремиерът ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

В рамките на посещението ще бъдат предоставени допълнителни възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии.

Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичен обмен, инвестиции и включване на български предприятия в международни вериги на доставки.

"Българската индустрия има потенциал да бъде още по-активен участник в международните вериги на доставки и да развива партньорства с водещи световни компании. Нашата задача е да създаваме конкретни възможности за българския бизнес за нови пазари, инвестиции, технологично развитие и устойчив растеж. В САЩ ще представим потенциала на българските компании и ще работим за изграждането на дългосрочни партньорства, които носят добавена стойност за българската икономика", заяви Александър Пулев.

Вицепремиерът ще бъде сред основните говорители и на семинар за възможностите в областта на отбраната и сигурността, организиран от Департамента по търговия на САЩ.

Събитието ще бъде открито от Брадли МакКини, заместник-помощник-секретар в Отдела по международна търговия на американското ведомство.