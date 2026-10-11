Червеногуша гъска от миди украси дивия бряг край Шабла

Композиция на червеногуша гъска от естествени материали, широка над два метра и висока около 1,70 метра, създаде на дивия бряг край Шабла художничката Вивия Ники. Тя изработи ефимерната лендарт творба в събота, когато се отбелязва Международния ден на мигриращите птици и така отправи призив за чисти и тихи местообитания.

Червеногушата гъска е световнозастрашен вид. Крайбрежна Добруджа е сред най-важните места за зимуването й, а езерата и влажните зони около Шабла, Езерец и Дуранкулак осигуряват убежище на множество диви птици.

"За тези птици чистотата е жизненоважна. Също толкова важно е спокойствието. Шумът и безпокойството могат да нарушат храненето и почивката на птиците, а в чувствителни периоди да ги принудят да напуснат предпочитаните от тях места.", добавят специалисти. Преброителите на птици тази зима бяха изключително удовлетворени, че след години пауза т.г. застрашеният вид вид се е завърнал в Дуранкулашкото и Шабленското езеро.

С творбата си Вивия Ники насочва вниманието към отговорността на всеки, който посещава тези уникални брегове: да прибира отпадъците си, да не безпокои дивите обитатели и да пази тишина в природните територии.