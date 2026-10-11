Осъдиха трима братовчеди, отвлекли жената на единия с двете им деца в Благоевград. Сашо Маникатов, Венцислав Кърджалиев и Румен Шопов от Хаджидимово, на възраст от 35, 38 и 41 г., признаха вината си и сключиха споразумение с прокуратурата, одобрено от Окръжния съд в Благоевград.

Сашо Маникатов живеел от години на семейни начала с Надка Шаламанова в Хадждимово. На 23 юли т. г. двамата се скарали и жената взела двете си деца и се прибрала при родителите си в Благоевград. На следващия ден мъжът й извикал двамата си братовчеди Румен и Венцислав и пристигнали в Благоевград, за да приберат обратно жената. Около 12 ч. причакали Надка с двете малолетни деца в центъра на града и ги качили в кола. Потеглили обратно към Хаджидимово, но за отвличането бил подаден сигнал. В района на Банско полицаи спрели колата и задържали тримата.

Братовчедите признали вината си за отвличането. Румен Шопов е осъждан вече в Гърция за престъпление извършено на 27.12.2019 г. Там има наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, което е влязло в сила на 25.09.2023 г. Според споразумението тук той ще лежи в затвора 7 месеца при „първоначален общ режим". Мъжът на Надка Сашо и третият обвиняем получиха по 3 г. условно с 5-годишен изпитателен срок.

Тримата бяха в ареста с мярка за неотклонение "задържани под стража". Шопов остава зад решетките, а другите двама бяха пуснати на свобода.