Блъснаха пешеходец в "Столипиново"

4 катастрофи са станали на територията на Пловдивска област само тази сутрин

Пешеходец е пострадал при пътен инцидент в пловдивския квартал "Столипиново", съобщиха от МВР.

Катастрофата е станала тази сутрин, сигналът е подаден около 10,30 ч. На ул. "Калина", северно от кръстовището с ул. "Крайна", пристигнали полицейски екип и линейка. Пешеходецът е бил ранен, все още няма информация за състоянието му. Снимка: МВР

От началото на деня на територията на областта е имало още 3 пътни произшествия. Около 6 ч. водач се е блъснал в крайпътно съоръжение на бул. "Кукленско шосе", близо до кръстовището с ул. "Скопие". 2 часа по-късно друг шофьор се ударил в мантинела на Околовръстното шосе. А по същото време, когато е блъснат пешеходецът в "Столипиново", две кои са катастрофирали под ъгъл в карловското село Кърнаре. И трите инцидента са се разминали без пострадали.