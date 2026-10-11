Георг Георгиев: България губи сигурността и международния си авторитет

Тревожи ни, че темата за националната сигурност се експлоатира. Ние сме толкова загрижени, колкото всички българи и тези хора в администрацията също, но не го показват толкова добре, колкото ни се иска, каза в интервю пред БНР депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, министър на външните работи в правителството на Росен Желязков.

В Неделя 150 той коментира дали е ясна и разбрал ли е каква е външнополитическа позиция на управляващите за случилото в Черно море – чии са дроновете, ударили два търговски кораба в Черно море.

"Живеем в паралелни реалности, нищо, което се е казало по-рано, сега няма проблем да се отрече, включително по постигането на мира. Дали ще стане чрез мирни средства? При изявлението на президента Йотова на КСНС тя каза, че по мирен път мирът не може да се случи. Ние отказахме многократно да назовем източника на опасността в Лайпциг, сега и в Черно море и говорим, че българската национална сигурност е премахване на санкциите на руски олигарси. Но това не пречи да се опитваме, да се домогнем до фондовете на европейската солидарност и ПВУ . Текат паралелни сюжети, в които е редно да се каже, че са в подкрепа на определена държавна политика, а зад тях прозира политически интерес на управляващите. Нещо се сменя, без значение на фактите, дали в Черно море са избухнали 2 кораба и екипажът на единия е неизвестност. Сякаш това няма отношение за събитията в страната", изрази мнението си дипломат №1 на България в кабинета "Желязков".

Той посочи, че международните отношения са сложна система от взаимовръзки, "ако някъде веригата се скъса, ефектът на пеперудата е неизбежен":

"Факт е, че България е четвърта по големина износител на зърно за Египет. Това трасе минава през Черно море. Това, което дълги години правехме интензивно и в последните години беше да убедим партньорите и съюзниците ни, че Черно море е важно за северния и южния фланг на НАТО и масираното присъствие на съюзнически сили е жизнено важно. А преди няколко седмици се каза, че България трябва да изпълняват ролята си на търговски хъб и хъб за свързаност. Не знам защо управляващите решиха, че това ще се случи сега, а ние направихме алтернативна с договорка с Азербайджан и Турция за този среден коридор. Това беше още в правителството на Борисов. Но те – правителството на Радев, поставиха транспортната свързаност като приоритет. Каква транспортна свързаност ще има при случилото се в Черно море, при положение, че се отказахме да назовем причината? А тя е руска комбинирана атака с дронове!"

Георг Георгиев посочи, че за да защити България националната си сигурност и икономическите си интереси трябва ясно дефиниране през членството в организациите:

"ЕС и НАТО са местата, където можем да налагаме политика. А при тези възможности ние избираме да използваме инструментите си да свалим санкциите от Алекперов и Махмудов. Там е проблемът. Вместо България да проектира собствения си интерес, ние правим това. Какво печели България от едното и какво губи? Международен авторитет и частица от сигурността си губи! Тези кораби бяха ударени в икономическата зона, но нищо не знаем ние."

Според Георгиев ако се поиска дерогация от ЕК за намаляване на акциза на горивата, "смятам, че ще получим".

"Нищо не пречи и това може да се случи поетапно, не рязко, стъпка по стъпка. И крайният ефект би бил 40 цента на литър. Не мисля, че ефектът върху хазната ще е толкова по-лош, съотнесен към ползите за бизнеса и потребителите. От дизела зависят всички вериги на доставки", коментира Георг Георгиев.