222 ромски деца в Монтана с безплатен транспорт до училище, включват и родителите им в работилници и обучения

Община Монтана продължава за четвърта поредна година работата по проект за образователна десегрегация и интеграция на учениците от ромския квартал „Кошарник". По проекта 222 деца получават безплатен транспорт до училищата в града, учебни пособия и материали, съобщи на брифинг кметът Златко Живков.

Проектът се финансира по Националната програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация" на Министерството на образованието и науката и е със срок от 10 месеца. Партньори на общината са Трето основно училище „Д-р Петър Берон", Четвърто основно училище „Иван Вазов", Пето основно училище „Христо Ботев", Шесто средно училище „Отец Паисий" и Седмо средно училище „Йордан Радичков".

По проекта е назначен образователен медиатор, който придружава децата и подпомага връзката между училището и семейството. През учебната година са предвидени спортни празници, работилници за изработване на изделия за благотворителни базари, литературни четения, ателиета за рисуване и други дейности. В тях ще участват и родителите от квартала, за които са планирани и допълнителни обучения.