Бойко Ноев: България трябва да избере дали е част от Европа

Безадресните призиви за мир са помощ за агресора, а той е Русия.

Това заяви пред БНР бившият министър на отбраната и дипломат Бойко Ноев, като посочи, че има български политици, в това число и високостоящи, които заемат именно тази позиция.

"Украйна от 2014 г. отбранява своето право да бъде част от Европейския съюз. Аз смятам, че украинците ще продължат да отстояват своето право да бъдат независим народ, а не да бъдат подчинени на чужда воля, независимо какво се сговарят Тръмп и Путин. Това са двама маниакални лидери, които искат да подчинят света на своята воля. Сделката с Русия за дизела не е нищо друго, освен опит на Тръмп да спаси по някакъв начин изборите за Конгрес през ноември, от които зависи неговото бъдеще. Той е готов на всичко, за него няма никакво значение украинският народ, проливането на кръв, агресията на Путин. За него е важно да спечели изборите. Ако обаче Демократическата партия спечели и Сената, а тя е много близко до това, Тръмп ще бъде импийчнат и в САЩ ще настанат много големи промени", коментира той.

По думите му бързането е не само за Тръмп, но и за Путин, защото след 3 седмици, т.е. след изборите в САЩ ще започне радикална промяна в американската политика:

"Тръмп и Путин искат да оцелеят и двамата си подават ръка, което е за сметка на Европа и най-вече на украинския народ. Сделката за дизела има и този смисъл - Украйна да спре да бомбардира преработвателните предприятия на Русия, които имат стратегическо значение за изхода на войната. Това ще бъде и обяснението на Тръмп защо той спира помощта за Украйна. Вместо да поеме отговорността за това, което направи в Иран, което е главната причина за увеличението на цените на горивата, той хвърля вината върху Зеленски".

Според Ноев Тръмп ще се опита да обясни проблемите, които той има в САЩ, с Украйна:

"И тъй като Европа застава зад Украйна, това означава, че Тръмп ще насочи своите стрели и към ЕС. И ЕС ще остане ключовият фактор, който защитава Украйна, което е и защита на европейския интерес, защото войната срещу Украйна е първата стъпка от война срещу Европа. ... Това е екзистенциална война за режима на Путин. И понеже засяга пряко Европа, тя няма как да се огъне".

Затова е много важно България дали ще бъде част от тази Европа, или ще продължи да се снишава и "по-лошото - открито да подкрепя агресора с безадресните призиви за мир":

"Това ме безпокои - дали нашето общество ще намери достатъчно сили да защити своя европейски път и как ще го направи. Не изключвам в България да започнат протести за цялостната политика на правителството на Румен Радев, което изглежда като разпасана команда.

По думите на Бойко Ноев "Лукойл-Нефтохим" е поставен на "търгашеска маса":

"Много по-голямо значение има инфраструктурата около рафинерията, тръбопроводите и складовата база, защото от това кой държи складовата база зависят цените на горивата в България. Монополното владеене на складовата база създава големи проблеми на другите предприятия и вносители, които биха могли да регулират цените на местния пазар. Сделката за българската рафинерия и инфраструктурата около нея засяга сърцето на националната ни сигурност, това е най-важният за националната ни сигурност икономически актив. ... Българските служби и правителството поинтересували ли са се кои са тези американски шмекери, които ще купуват тази рафинерия? Премиерът трябва да отговори на тези въпроси пред парламента. Службите трябва да отговорят докладвали ли са на правителството каква е тази схема - да се снишиш пред някакви хора, които пазарят най-големия български актив като картофи на пазара. Кремъл продава това предприятие като подкуп, а ние говорим, че това била частна сделка. Това не може да бъде така".