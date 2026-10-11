Русе е домакин на първия Турнир по народни борби

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Първият турнир по народни борби в Русе беше открит днес на стадион „Локомотив" с участието на състезатели от България, Румъния и Република Северна Македония. Събитието се организира от Спортен клуб по борба „Юнак – Локомотив" и двукратния бронзов медалист от Световните номадски игри Хюсеин Хюсеин с подкрепата на Община Русе.

Заместник-кметът Здравка Великова приветства състезателите и гостите на надпреварата и изрази надежда турнирът да се утвърди като ежегодна проява в спортния календар на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Народните борби съчетават силата и уменията на състезателите с ценности като чест, смелост, достойнство и уважение към противника. Радвам се, че Русе поставя начало на събитие, което обединява поколения и участници от различни държави чрез спорта и уважението към традициите. Благодаря на организаторите за инициативата и за приноса им към развитието на борбата, а на състезателите пожелавам достойни двубои и спортсменство", заяви Здравка Великова.

Събитието бе уважено още от народния представител Емил Денков, директорът на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов, както и редица представители на спортната общност в Русе и граждани.

Участниците се състезават в категориите „деца", „кадети", „юноши", „мъже" и „жени".

Откриването беше съпроводено от изпълнение на националния химн на Република България от Пресияна Великова от Музикална школа „Вяра, Надежда и Любов". Празничната програма продължи с танцово изпълнение на Фолклорно танцово студио „Зора" с художествен ръководител Ренета Стефанова.

Народните борби са традиционна форма на състезание, разпространена в различни райони на България и на Балканите. Те съчетават сила, техника, бързина и умение за контрол над противника, като съхраняват характерни за народната култура състезателни обичаи.