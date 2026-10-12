Родителите на Пламен и Дечо от “Петрохан” не искат наследството им във фирма с Калушев

Майката на ламата Стела Майсторова взема дяловете им, бащата на Николай Златков още не е решил за своя

Родителите на Пламен Статев и на Дечо Василев от “Петрохан” са отказали да ги наследят в НПО-то за контрол на защитените територии и в търговското дружество “Българска асоциация за екстремните спортове” (БАЕС) ООД, показа проверка на “24 часа”. Те са и единствените, които не са се появявали публично на протести и брифинги на разследващите, за да оспорват официалната версия на институциите.

Бащата на Николай Златков също не е наследил дяловете в двете организации, които му се полагат, за разлика от майката Ралица Асенова. Тя, майката на Ивайло Калушев Стела Майсторова и Мирослава - сестрата на Ивайло Иванов-Ивей, вече са вписани във фирмата и в НПО-то и ще продължават да развиват дейността им.

Те са обект на разследване за финансирането на групата около Калушев,

което е отделно от това за смъртта на шестимата.

15-годишният Александър Макулев не е участвал в дружеството и НПО-то, защото е непълнолетен. Родителите му Яни и Десислава също нямат общо с наследството на групата. След смъртта на Калушев и последователите му майката Стела Майсторова регистрира и фондация “Истина за Петрохан и Околчица”, на която е директор. Председател на настоятелството е Ралица Асенова. Нито родителите на Александър Макулев, нито тези на Пламен Статев и Дечо Василев са ангажирани с дейността ѝ. Още през юли Ралица Асенова обяви, че с фондацията ще събират дарения, за да финансират външно разследване. Официалното на МВР и прокуратурата засега сочи версията, че Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са се самоубили до хижа “Петрохан” (евентуално Статев е застрелял Василев преди себес си), а Калушев е убил Николай и Александър в кемпера, а после е сложил край на живота си.

Според четворната експертиза, обявена преди месец, мотивите на Калушев са комплексни - загуба на обществено-политическо доверие, рязко намаляване на даренията и реална опасност да бъде разследван за педофилия по случка, която е станала няколко дни преди намирането на труповете.

Приживе Калушев и последователите му имат участие първо в търговското дружество БАЕС ООД. То е регистрирано през 2018 г. от Ивайло Иванов-Ивей.

През 2022 г., вече като обитатели на хижа “Петрохан” с лама Ивайло Калушев, капиталът на дружеството се променя според йерархията в групата. Най-голям дял е прехвърлен на лидера - 33%. Николай Златков, Ивайло Иванов-Ивей и Дечо Симеонов имат по 20%, а Пламен Статев като най-ниско в йерархията - само 7 %. Статев и Василев влизат във фирмата последни - първият през 2024 г., а вторият през октомври 2025 г., 4 месеца преди смъртта си.

На тази фирма се водят дроновете и другата техника, с която шестимата са разполагали. По сметка на тази компания са минавали дарения от спонсори.

За 10 г. оборотът

е близо 1 млн. лева. За последно фирмата на петимата става собственик на луксозния кемпер “Химер МЛТ” Купен е на 23 октомври 2025 г. В него бяха намерени труповете на Калушев, Златков и Макулев. През 2024 г. БАЕС ЕООД е купила и друг кемпер. ПЛАМЕН СТАТЕВ

След смъртта на 6-имата фирмата има по сметките малко над 3000 евро,

а наследниците им правят общо събрание. На него присъстват трима души. Това са сестрата на Ивей - Мирослава, като пълномощник на родителите им, майката на Калушев и Ралица Асенова. Уведомени са бащата на Николай Златков, родителите на Пламен Статев Атанас и Стоянка, както и тези на Дечо Василев - Симеон и Цанка. Николай Златков-старши е първият съпруг на Ралица Асенова. Той взе тялото на момчето от моргата във Враца, за да го погребе, но не е в добри отношения с бившата си жена. Заявил е пред останалите наследници, че не е решил дали иска да наследи сина си в търговското дружество. Симеон и Цанка Василеви, както и Атанас и Стоянка Статеви не са пожелали да наследят синовете си в БАЕС ООД и нямат претенции за дяловете им.

Общото събрание е решило, че майката на Калушев Стела Майсторова ще поеме частта от капитала, който са имали Пламен и Дечо. Ралица, Стела и Мирослава единодушно са решили, че БАЕС ООД ще продължи да действа, а няма да се ликвидира. Така “наследството” на групата от Петрохан минава в ръцете на майката на ламата, тази на един от любимците му и на Ивей, който е отговарял за стопанството и юридическите казуси.

Според свидетелски показания по разследването за смъртта на шестимата Пламен Статев е бил най-ниско в йерархията - разхождал кучетата, носил пратки, пазарувал, но най-вече охранявал хижата. Той посреща и горски служители през 2022 г. след сигнали на туристи, че достъпът им в зоната до хижата е ограничаван. Тогава Статев се представя за служител на “Националната агенция за контрол на защитените територии” и казва, че негов командир е Ивайло Иванов-Ивей. Бащата на Пламен - Анастас Статев, е защитавал планинските рейнджъри, част от които е бил синът му.

През 2022 г., когато Калушев и хората му ограждат хижата, бившият шеф на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев публично се възмущава от въоръжените и униформени мъже в гората под публикация за тях в онлайн списание. Под поста му Анастас Статев ги защитава. “Наистина е радващо човек да прочете за реално случващи се неща в посока опазване на природата, и то извършени с размах и обезпечени с модерни технически средства. Браво! Контактите с международни организации в сектора са обещаващи в посока на бъдещото развитие. Искрено желая успех!”, пише тогава бащата, който днес не иска да има общо с организациите, в които е членувал синът му. Дечо Василев влиза във фирмата месеци преди смъртта си.

Всъщност Пламен Статев е давал всичките си пари на Калушев, за да бъде част от групата му, но финансовият му принос е бил най-скромен. За разлика от този на другия интроверт в общността -

Дечо Василев, който според разследването е давал между 5 и 7 хил. лв. на месец на Калушев

До последно Дечо Василев е съдружник в счетоводна компания и е участвал пряко в управлението и дейността ѝ.



Психолози и музикант влизат в сдружението на планинските рейнджъри

В сдружението с идеална цел “Национална асоциация за контрол на защитените територии” Пламен Статев и Дечо Василев са само учредители и членове, но не участват в управлението. С тази организация на т.нар. планински рейнджъри МОСВ подписва меморандума за сътрудничество, заради който сега обвиняем е бившият екоминистър Борислав Сандов. ВИДЕЛИН ДЖЕДЖЕВ

До смъртта си в управителния съвет на НПО-то са Калушев, Ивей и Николай Златков. След смъртта им делото се продължава от майката на Калушев Стела, съпруга ѝ Николай Майсторов и Ралица Асенова, които са вписани като членове на новия управителен съвет. И това сдружение продължава дейността си според решението на общото събрание, както и търговското дружество за екстремни спортове. Покойните обитатели от хижа “Петрохан” са освободени като членове по силата на закона.

Молби да бъдат приети са подали няколко човека. Спасимир Иванов и Мария Петкова са психолози и колеги на Ралица Асенова. Провеждат курсове по смехотерапия, специалисти са по лечение с капките на д-р Бах, организирали са психотерапевтични ретрийти в планината, където помагат с психотелесни упражнения, йога, медитация, интензивно дишане и други методи. СПАСИМИР ИВАНОВ

Музикантът Виделин Джеджев също е подал молба за членство в планинските рейнджъри, показват документите от Търговския регистър. Той е цигулар в Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Всички са съмишленици на Ралица Асенова и Стела Майсторова. Асенова също е подала молба за членство в сдружението, защото досега не е била, както и сестрата на Ивей Мирослава.