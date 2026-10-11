Руслан Трад: Партньорите ни не гледат добре на нас и спестяват документи на наши дипломати

Контактувам с много хора в европейски институции и натовски структури. Отношението в момента не е много добро. Има дори спестяване на документи към български дипломати, което е сериозно, значи, че няма доверие в София. На редица форуми България липсва - това също е сигнал, когато не присъстваш на форуми, на които си поканен, това също се отбелязва. Тази атака към нашите брегове е един щрих и такива атаки ще продължават. НАТО се подготвя. Но това не е новото нормално и не трябва да се възприема по този начин. България обаче няма и начално изграждане на такива защитни способности. Тъжното е, че много политици и хора в силовите звена, не считат това за важно, смятат, че войната ще си остане в Украйна и това е просто една трагедия.

Това коментира пред bTV военният анализатор Руслан Трад.

Коридорът започва от Одеса и минава през нашите териториални води и зона. Той е договарян и с Русия за използване за търговски кораби. Тази атака дойде от нищото и вероятно затова и Турция сега преговаря с Русия, защото има нарушение на техни договорки, обясни той за маршрута, по който са се движили двата кораба, ударени с руски дронове в българската икономическа зона в Черно море.

Той припомни, че ден преди атаката по корабите подобна имаше и в румънската, както и че тези кораби са лесни за атаки. Мотивът са украинските товари.

Турция има специфично отношение към Русия, но и изключителни интереси към Черно море - Анкара го счита за изключително своя зона на влияние. Подкрепя Украйна къде защото вярва в идеите за защитата на Украйна, къде заради своите интереси, защото не може да допусне доминация на Русия. Турция обаче има сериозни въпроси към Русия, каза още Трад.

През последните дни в социалните мрежи се появиха снимки на дронове, изплували в Черно море. Към някои от кадрите се появиха съмнения, че може би те са били използвани в атаката, но Трад призова хората да не се подвеждат. Обясни, че много лесно се установява какви са били товарите на корабите.

Търговската линия е установена с Русия. Има причини за това. Това са цивилни, търговски товари - основно зърнени култури и цимент. Неслучайно корабите пътуват до Египет - така снабдяват Африка със зърно. През последните месеци Русия засили атаките си по тези кораби, защото така осигуряват пари на Украйна, продължи експертът.

В кораба със спасените моряци се е превозвало в зърно. Другият навярно е бил празен, макар че правителството съобщи, че не знае какво е имало. Веднага обаче се появиха спекулации, че може да са се превозвали оръжие и военни - от "Възраждане" и дори от бивш военен министър - Валентин Радев.

Ако имаше оръжие, техника или войници, това щеше да се види на сателитни изображения. Това нямаше и да се допусне, защото Турция нямаше да го позволи - тя позволява. Ако имаше оборудване, то щеше да гръмне и това щеше да се види на сателитните кадри. Целта е финансово да бъде ударен Киев, каза още той. Подчерта обаче, че освен това става въпрос и за конкуренция, тъй като и самата Русия изнася зърно.