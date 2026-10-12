Войската си търси готвачи, пожарникари и алпинисти

В Стрямската бригада нужни хора за работа с минохвъргачки и гранатомети

220 войници търси Министерството на отбраната за Сухопътните войски. Най-много вакантни места - 80, са обявени за формированията в Карлово и Казанлък, част от елитната 61-а Стрямска механизирана бригада. 42-ма се търсят за Стара Загора, а останалите длъжности са разпределени в Ямбол, Плевен, Белене, Смолян, Пловдив, Свобода и Мусачево.

Най-търсени за Стрямската бригада са младши оператори на комуникационни системи, помощник-гранатометчици, хора за обслужване на самоходна минохвъргачка и шофьори. Иначе армията наема и хора за сапьори, стрелци от зенитноракетен полк, с картечница и автомат, разузнавачи, гранатометчици (стрелящите с гранати), че и помощник-готвач.

И в другите формирования трябват най-вече шофьори, но и гранатометчици, разузнавачи и химици. За Стара Загора се търсят пожарникар и готвач. Човек, който да готви за военните, трябва в Ямбол, Белене, като специфично изискване за тази длъжност е кандидатът да има не само изкаран готварски курс или завършено такова образование, но и шофьорска книжка за кат. С + Е. В Смолян пък търсят 7 алпинисти. Военни от 61-а Стрямска механизирана бригада СНИМКА: Фейсбук на бригадата

Изискванията към кандидатите традиционно са да бъдат до 40-годишни, да не са осъждани, да не са с двойно гражданство и да са психически пригодни. Те могат да кандидатстват за до 3 длъжности, като трябва да се явят на тест за обща култура и физическа годност. Конкурсът ще е през декември, а кандидатури се приемаха до 9 октомври.

През май имаше конкурс за 150 нови военни, отново за Сухопътните войски. Тогава отново трябваха хора за елитното бойно формирование от Карлово. За там се търсеха 88 военнослужещи, сред които шофьори, автоматчици, гранатометчици, разузнавачи, сапьор и дори готвач. Другите 62 длъжности пък бяха разпределени във военните формирования в Асеновград, София, Мусачево, Корен и Мокрен. Това бе и първият по-мащабен конкурс за тази година, след като миналата година чрез кастинг в редиците на армията постъпиха нови близо 1300 военнослужещи.

Въпреки това некомплектът в армията остава висок - 20,1%. Най-големият недостиг е при командния състав - при офицерите е 26,9%, а при войниците - 24,4%, показват данните от Доклада за състоянието на отбраната за 2025 г., който бе представен през февруари от началника на отбраната адм. Емил Ефтимов. Това означава, че командният състав изпитва най-големи липси и няма кой да командва армията. Спрямо 2024 г. общият некомплект намалява с 1,7%, но набирането на кадри остава основно предизвикателство за армията.

Затова с промените в Закона за отбраната пределната възраст за военна служба бе удължена с 2 години. Според Плана за развитие на армията до 2026 г. цивилните служители трябва да бъдат 19% от числения състав, а военнослужещите - 81%. А общо армията трябва да е от поне 43 хил. военнослужещи.

В началото на годината не достигаха 7000 военни. Най-много новопостъпили имаше при войниците, където след конкурси вакантните места намаляват с 4,3%. А недостигът при гвардейците, който в началото на 2025 г. бе 63%, е спаднал с 10 на сто.